El debate sobre el papel de Estados Unidos en la captura del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, resurgió luego de que autoridades de este país donaran el avión en el que el narcotraficante fue trasladado a tierras estadounidenses para ser exhibido en un museo.

Medios locales mexicanos informaron que la aeronave en cuestión habría sido donada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés) al Museo del Aire War Eagles de Santa Teresa, en el estado fronterizo de Nuevo México.

Su interés radica en que es el avión en el que fue trasladado “El Mayo” bajo circunstancias no del todo aclaradas hasta la ciudad de El Paso, en Texas, en 2024, cuando fue detenido por agentes estadounidenses para ser juzgado por delitos relacionados con su actividad criminal.

Posteriormente, el fundador del Cártel de Sinaloa denunció desde prisión haber sido víctima de un engaño y de un secuestro por parte de Joaquín Guzmán López, su ahijado e hijo del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien también se encontraba en la aeronave.

Según trasladó el FBI al portal digital Aristegui Noticias, esta donación ejemplifica las "prioridades" de la agencia federal, entre las que citó "la defensa de la seguridad nacional y el combate implacable contra los crímenes violentos".

Esta circunstancia reabrió la polémica en México, donde se volvió a poner en cuestión la versión inicial dada por Estados Unidos, que negó cualquier implicación en la operación que acabó con "El Mayo" Zambada en su territorio.

El embajador de Estados Unidos en México entonces, Ken Salazar, llegó a asegurar que no se utilizaron recursos estadounidenses y que "no fue nuestro avión, ni nuestros pilotos, ni nuestros agentes" en el país vecino, una afirmación que fue puesta en duda por el Gobierno mexicano.

Por su parte, el expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), criticó a Washington por no dar toda la información disponible ante la sospecha de que agentes estadounidenses hayan operado en suelo mexicano.

Por el momento, no se conoce la identidad del piloto del avión, aunque su exhibición en un museo de Estados Unidos reabrió las dudas sobre el verdadero papel de la Casa Blanca en aquel suceso, que ocurrió cuando todavía era presidente estadounidense el demócrata Joe Biden.

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Sheinbaum exige esclarecer la captura de "El Mayo" tras exhibición del avión en museo de EU

Al ser cuestionada por esta polémica, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió este lunes en su petición de "sacar a la luz" cómo se realizó la detención de "El Mayo".

"¿Quién mintió? Es muy relevante. Como se dijo en su momento por el presidente López Obrador, y nosotros estamos de acuerdo, tiene que esclarecerse por el bien de México y de la relación bilateral", afirmó en su conferencia de prensa diaria.

A casi dos años de la detención de "El Mayo" Zambada, la Mandataria señaló que se alista un informe sobre su captura que será presentado el día de mañana e insistió en que hubo participación de agencias de Estados Unidos en este hecho.

"Vamos a traer a la mañanera este caso que recientemente fue difundido por un periodista; de cómo fue y las consecuencias de la captura de 'El Mayo' Zambada, porque más allá de que obviamente es un narcotraficante y es una persona que tenía orden de aprehensión en México, y que nadie lo va a defender a él, sí hubo, de acuerdo con este reportaje y de un trabajo que hemos venido haciendo desde que salió este reportaje, de la manera en que Estados Unidos actuó o algunas agencias de Estados Unidos actuaron.

"Y lo que en su momento dijo el embajador de Estados Unidos en México (Ken Salazar), que no tiene nada que ver con lo que en realidad presuntamente ocurrió. Entonces, es muy importante hablar sobre este tema, muy importante, porque evidentemente todos en nuestro país actuamos en contra del narco y de las organizaciones criminales. Pero también defendemos, al mismo tiempo, la soberanía y tienen que esclarecerse hechos y eso es muy, muy relevante", indicó.

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MB