Lo que eran constantes reportes de las y los vecinos de la colonia Revolucionaria de Guadalajara en sus límites con La Mezquitera, se convirtió en un gran socavón abierto que derivó en la necesidad de una atención urgente por parte del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).

Fue sobre la avenida 8 de Julio, al cruce con la calle Pedro Moreno, donde comenzó el socavón, con una extensión aproximada de dos metros de largo por uno de ancho. Sin embargo, una vez que comenzaron los trabajos por parte del personal del Siapa, el hoyanco alcanzó una extensión de aproximadamente cinco metros de largo por alrededor de dos metros de ancho y dos metros de profundidad.

Siapa atiende el socavón; se recomienda evitar el cruce

En el punto se encuentra ya el personal con maquinaria especializada para atender el problema. Hasta el momento, el Siapa no ha dado a conocer el tiempo que se estima tomen los trabajos de atención y reparación del hoyanco, ni se ha confirmado la extensión o gravedad del mismo.

Se recomienda a la ciudadanía que transita por el punto evitar el cruce y optar por vías alternas durante los próximos días, ya que la afectación alcanza los dos carriles de la avenida 8 de Julio. También se recomienda seguir pendiente de los medios de comunicación y del mismo Siapa para recibir actualizaciones sobre los avances de reparación del socavón.

Para realizar o dar seguimiento a los reportes de socavones o hundimientos en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), la ciudadanía debe comunicarse directamente al SIAPATEL al número 33 3668 2482, con información clave como calle, colonia y tipo de reporte, así como anotar y conservar el número de folio para solicitar avances sobre el mismo.

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