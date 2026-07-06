Afirman que verificación vehicular redujo contingencias por ozono en AMG

La verificación vehicular en el Estado ha comenzado a arrojar resultados en la calidad del aire, según datos del Gobierno de Jalisco. La directora de Gestión de la Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Elizabeth Durán Chávez, explicó que, en lo que va del año, han logrado reducir hasta en 91% las precontingencias por el contaminante de ozono en la metrópoli, derivadas en su gran mayoría por las emisiones de automotores.

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Mala calidad del aire se reduce un 66%

“Los eventos de mala calidad al 30 de junio de 2025 contra 2026, que eran 164 y 56, se reducen 66%”. “En 2025, pasamos de 143 precontingencias de ozono, que se emiten principalmente por vehículos, a 48”, resaltó Elizabeth. “Se redujo en 91% la cantidad de precontigencias generadas por ozono”. "Y en el caso de contingencias, este año hemos tenido cero", dijo.

EL INFORMADOR / M. HERNÁNDEZ

Factores que reducen la mala calidad del aire en el AMG

Por otro lado, la funcionaria estatal admitió que, además del programa de verificación, se unen otros factores para obtener dicha reducción, entre ellos un temporal de lluvias temprano y copioso, así como precipitaciones a lo largo de otros meses. "La meteorología nos ha ayudado mucho este año; ha habido más lluvias, en la temporada de calor no hubo tanta radiación", comentó.

Actualmente, los automóviles aportan a la mala calidad del aire el 66% de monóxido de carbono en la Zona Metropolitana. Tan solo el año pasado, hubo más de un millón 155 mil pruebas vehiculares de verificación, cifra más alta desde la implementación del modelo actual en 2022. Sin embargo, en Jalisco hay un padrón de automóviles estimado de tres millones de vehículos que circulan diariamente por la Zona Metropolitana de Guadalajara. Por ello, apenas el 35% de los automotores verificaron, reconoció Javier Sierra Moreno, director del OPD Agencia Integral de Regulación de Emisiones.

“Con los datos que hay, faltarán alrededor de dos millones; tenemos 30.35% de vehículos verificados”. “Es importante recalcar que justo este avance, que aún es corto y deseamos que sea mucho mayor, ya genera impactos en beneficio de la sociedad”.

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La meta en 2026 es llegar a por lo menos un millón de autos verificados

De acuerdo con Sierra Moreno, la meta para este 2026 es llegar también a por lo menos un millón de autos verificados. Actualmente, siete de cada 10 vehículos que hicieron su verificación este año han aprobado el control de emisiones. Pero hasta el 5 de julio, sumaban 378 mil pruebas de verificación, con un porcentaje de aprobación del 66%. Los funcionarios señalaron que, de acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la verificación vehicular es necesaria para conocer las condiciones del parque vehicular, por lo que llamaron a la población jalisciense a acudir a verificar sus vehículos.

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AS