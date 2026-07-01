Industriales llaman a grandes deudores del SIAPA a pagar el agua que consumen

El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), hizo un llamado a las grandes empresas, universidades y ayuntamiento a pagar por el consumo de agua que realizan.

"Podemos hacer inversiones, podemos pedir otro crédito, inversión privada pero cómo lo vamos a pagar si no se paga el agua, aquí sí hago el llamado para que los ayuntamientos, la Universidad de Guadalajara y todos los grandes deudores paguen, al final de cuentas necesitamos el recurso para pagar lo que consumimos, es algo de todos y creo que no habrá ninguna de solución de fondo si no se paga", comentó Antonio Lancaster Jones, presidente del CCIJ,

El presidente de los industriales admitió que el 33% de la industria paga el agua como si fuera para uso residencial cuando debería ser como industria.

"Teníamos un gran porcentaje al igual que el comercio que se cobraba mal y estamos haciendo esfuerzos junto con el SIAPA desde el año pasado para poder regularizar eso porque nosotros estamos comprometidos en que paguemos lo que tenemos que pagar", admitió.

Piden a las industrias regularizarse

Antonio Lancaster pidió a los industriales regularizarse y pagar lo que consumen aunque admitió que muchas veces el problema no es de ellos ya que se trata de los procesos del SIAPA.

"Por eso parte de lo que estamos solicitando es una mejora regulatoria en los municipios que tiene que incluir al SIAPA", precisó y reconoció que ante la crisis del agua el sector industrial también ha tenido que realizar inversiones.

"Todos tenemos que hacer inversiones extras sobre todo para limpiar, para poder seguir procesando, tienes que hacer diferentes inversiones, pero lo que más preocupa es no tener agua", comentó.

Al igual que en las colonias, en el sector industrial se han registrado reportes de falta de agua, agua turbia o agua con olores fétidos. La industria restaurantera y alimenticia han sido las más afectadas.

Presentan plan estratégico para el SIAPA

El Gobierno del Estado presentó un plan estratégico para intervenir la infraestructura del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), que contempla más de 30 acciones de corto, mediano y largo plazo, una inversión inicial superior a los 5 mil millones de pesos y un proyecto integral que, en su conjunto, superará los 20 mil millones de pesos.

El jefe de Gabinete del Gobierno de Jalisco, Alberto Esquer, reconoció un deterioro de la infraestructura hídrica, "resultado de décadas de rezago en inversiones" y que, aunque las afectaciones recientes se han concentrado en alrededor de 200 colonias de las casi dos mil que abastece el SIAPA.

El objetivo es atender de fondo las causas que han provocado la pérdida de calidad del servicio. El funcionario indicó que el plan abarca acciones relacionadas con la calidad del agua, el abastecimiento, la distribución, el saneamiento, la mitigación de inundaciones y la atención de socavones.

AO