Si tienes planes para este jueves 2 de julio en Guadalajara, será mejor que no olvides el paraguas. Los pronósticos meteorológicos indican que las lluvias volverán a presentarse durante la tarde y parte de la noche en la capital jalisciense, con mayor intensidad entre las 17:00 y las 20:00 horas.

De acuerdo con el pronóstico de Meteored, el Área Metropolitana de Guadalajara tendrá una jornada con cielo parcialmente nublado durante la mañana y temperaturas fresas al amanecer, con una mínima cercana a los 16 grados Celsius. Conforme avance el día, el ambiente será cálido y la temperatura máxima rondará los 26 grados antes de que aumente el potencial de precipitaciones.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara mantiene el pronóstico de chubascos y tormentas dispersas hacia el final de la tarde y durante la noche, condiciones típicas de la temporada de lluvias que actualmente afecta al occidente del país.

¿A qué hora lloverá en Guadalajara este jueves 2 de julio?

Según el pronóstico por hora de Meteored, la probabilidad de lluvia es de hasta 90% y esta comenzará a incrementarse a partir de las 16:00 horas, aunque los mayores acumulados podrían registrarse entre las 17:00 y las 20:00 horas.

Horas Condición prevista Probabilidad de lluvia 15:00 Nubosidad en aumento 30% 16:00 Lluvia débil 60% 17:00 Chubascos y tormentas 70-80% 18:00 Tormentas dispersas 80% 19:00 Lluvia débil 60% 20:00 Chubascos aislados 40-60% 21:00 Posibles tormentas aisladas 30%

Aunque la probabilidad disminuye conforme avanza la noche, todavía podrían presentarse lluvias aisladas después de las 20:00 horas en distintos puntos de la ciudad.

Se esperan tormentas eléctricas por la tarde

Los especialistas señalan que las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y reducción de la visibilidad, especialmente durante las tormentas vespertinas.

Estas condiciones son consecuencia del ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, favorecido por la circulación atmosférica propia de la temporada de lluvias en Jalisco. El IAM recomienda mantenerse informado mediante los pronósticos oficiales y tomar precauciones si se realizarán actividades al aire libre durante la tarde.

Asimismo, la temperatura descenderá conforme inicien las precipitaciones, pasando de alrededor de 26 °C por la tarde a valores cercanos a los 19 °C durante la noche.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de Meteored y el IAM.

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AO