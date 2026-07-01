Ingleses celebran en Fan Fest la voltereta vs República del Congo

Fanáticos que acudieron al Fan Fest del Centro de Guadalajara celebraron la voltereta dramática de Inglaterra sobre República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026. La selección inglesa se enfrentará a México en los octavos de final el próximo domingo.

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Aficionados ingleses se dieron cita al Fan Fest para presenciar el partido y corearon el triunfo, impulsado por su máxima estrella y capitán, Harry Keane. Pero pronto se vieron sorprendidos por el gol tempranero de Brian Cipenga al minuto 7. Los aficionados mexicanos apoyaron, en su mayoría, a la selección del Congo debido al esfuerzo que brindaron durante el encuentro.

La remontada inglesa desató la euforia en el Fan Fest

La tensión se mantuvo a lo largo del partido y, en muchos casos, los aficionados se quedaron con el grito de gol en la garganta, ya que los jugadores ingleses se vieron frenados en gran parte del partido por las atajadas del arquero congolés Lionel Mpasi, quien evitó el grito de gol en el Fan Fest tapatío.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Sin embargo, también los aficionados coreaban los acercamientos al marco inglés por parte de la selección de República del Congo, quienes en más de una ocasión pusieron nerviosos a los aficionados ingleses ante un posible aumento del marcador.

El primer gol que provocó el furor en el festejo mundialista

Pero todo cambió con el gol del inglés Harry Keane, quien al 75 marcó el gol del empate para la selección de Inglaterra, por lo que los aficionados ingleses gritaron a todo pulmón en el Fan Fest de Guadalajara. Después, la afición siguió expectante y celebraron el gol de la voltereta, propiciado también por su capitán. Tras el gol, los aficionados corearon en múltiples ocasiones "Keane, Keane".

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Rafael acudió con sus dos hijos y su esposa a apoyar a la selección inglesa. Él es originario de Londres, pero vive desde hace 11 años en Guadalajara; incluso, su esposa es mexicana.

"Inglaterra tiene un equipo fuerte, pero hay otros equipos fuertes, incluso pequeños equipos que lo han hecho muy bien; entonces, para ganar la Copa Mundial necesitas tener un buen equipo y mucha suerte", dijo el aficionado.

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Los tapatíos ponen la fe en la Selección Mexicana

Aficionados de ambos bandos reaccionaron al partido del próximo domingo entre ambas selecciones: por un lado, Luis Madrigal confía en que México sí pueda vencer a los ingleses. "Será un partido muy interesante, va a estar difícil, pero sí podemos ganar", dijo.

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Por otro lado, Paul, aficionado inglés, consideró que será un juego difícil por las condiciones de localía en favor de México; sin embargo, confía en el triunfo de la selección de Inglaterra en penales. "Será un juego interesante. No han concedido goles (México), y pienso que, por la altura y el estadio, será un juego difícil".

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AS