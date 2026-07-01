Luego de la fuerte lluvia registrada durante la madrugada de este miércoles, alrededor de 100 viviendas en la localidad de El Reparo, en Sayula, sufrieron daños en menaje tras anegaciones con niveles de entre 30 a 40 centímetros. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) informó que una tormenta intensa azotó al municipio de la región Sur de la entidad y ocasionó el desbordamiento del río Tamaliahua.

Personal de la Comandancia Regional de Ciudad Guzmán, en coordinación con la Unidad Municipal de Protección Civil, se encuentra en el lugar para apoyar en la evaluación de daños, desagüe y saneamiento de los hogares afectados. Al momento no se reportan personas lesionadas; sin embargo, la dependencia indicó que la información se actualizará conforme avancen las labores de auxilio a la población.

En lo que va del temporal, al menos cuatro municipios del interior de Jalisco han sufrido afectaciones derivadas de las lluvias. Mezquitic y Bolaños, en la región Norte, y San Gabriel, en la región Sur, presentaron una declaratoria de emergencia para solicitar apoyo del Gobierno del Estado, luego de que reportaran daños en al menos 70 viviendas. Los tres ayuntamientos buscan recursos del Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN), aunque también se buscará brindar ayuda a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, detalló en días pasados el director de la UEPCBJ, Sergio Ramírez López.

Otros municipios afectados por las lluvias

En Tlaquepaque, El Salto, Tequila y Tuxpan también se reportaron afectaciones tras las lluvias; sin embargo, no han presentado una solicitud de declaratoria de emergencia. En estos municipios, las corporaciones municipales y unidades de Protección Civil y Bomberos han atendido las incidencias registradas.

En tanto, el pasado 27 de junio, una intensa lluvia ocasionó inundaciones en vialidades y la caída de al menos un árbol en Jamay, en la región Ciénega de Jalisco. No se reportaron personas lesionadas y la UEPCBJ indicó que no fueron requeridos para auxiliar a dependencias del municipio.

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OB