Este día, elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara atienden un incendio en la colonia Providencia, en un bar de tres niveles ubicado en el cruce de las avenidas Rubén Darío y Pablo Neruda . La unidad ha compartido imágenes del siniestro en redes sociales.

Hasta el momento, los bomberos no han dado detalles ni brindado reporte acerca de las posibles causas del incendio. Continúan las labores de esta corporación en el sitio; desde diversos puntos de la ciudad, la gran columna de humo es visible y ya circula por internet.

Las autoridades han reportado que se logró la evacuación de personas en el lugar, y no se ha notificado acerca de personas lesionadas.

Imágenes del incendio en Providencia

A continuación, te compartimos algunos videos desde diversas cuentas de redes sociales que han dado cuenta de la magnitud del incendio en el bar de Providencia.

