Policías del Estado localizaron a una menor de 14 años en Tlajomulco , luego de que fuera reportada como desaparecida en la colonia Jardines de San Francisco, en Guadalajara , el pasado 8 de diciembre.

La familia de la joven señaló que ésta había salido de su casa el lunes pasado a hacer una compra, pero ya no regresó. Por ello, acudieron a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas para reportar su ausencia y emitir una ficha de búsqueda.

En tanto, tras recibir reportes de que la menor, Ashley Guadalupe , había sido vista en el Fraccionamiento Villa Fontana Aqua, en Tlajomulco , elementos de la Unidad de Búsqueda de la Policía Estatal implementó un operativo, encontrándola en la vía pública, en el cruce de Boulevard Chulavista y Villa Gales .

Ficha de búsqueda de la menor aparecida en Tlajomulco. ESPECIAL

La adolescente se encontraba en buen estado de salud y, tras recibir atención psicológica y notificar a un agente del ministerio público del Estado, Ashley volvió a casa.

De acuerdo con cifras del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, en la entidad hay 16 mil 41 personas sin localizar. Guadalajara concentra el mayor número de mujeres desaparecidas, con 354, seguido de Zapopan, Tlajomulco y Tlaquepaque con 314, 204 y 139, respectivamente. Hasta el 30 de noviembre pasado, 169 mujeres entre los 15 y 19 años habían desaparecido en la entidad.

