Reportan incendio en un bar en Providencia

Al momento no se reportan personas lesionadas, mientras otras más fueron evacuadas del lugar

Por: Osiel González Hernández

Hasta ahora no se reportan personas lesionadas, mientras tanto otras más fueron evacuadas del lugar. X / Protección Civil y Bomberos Guadalajara

La mañana de este lunes 10 de diciembre se registró un incendio en un bar de tres niveles ubicado en el cruce de las avenidas Rubén Darío y Pablo Neruda, en la colonia Providencia, en Guadalajara, Jalisco. En este momento elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara atienden el siniestro.

 

Hasta ahora no se reportan personas lesionadas, mientras tanto otras más fueron evacuadas del lugar. Debido a la gran columna de humo que se generó en el lugar, al momento se desconocen las causas del incendio, así como en qué piso del inmueble se originaron las llamas.

 
ESPECIAL / PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE GUADALAJARA

En momentos más información.

