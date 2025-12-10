Reportan incendio en un bar en Providencia

La mañana de este lunes 10 de diciembre se registró un incendio en un bar de tres niveles ubicado en el cruce de las avenidas Rubén Darío y Pablo Neruda, en la colonia Providencia, en Guadalajara, Jalisco. En este momento elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara atienden el siniestro.

Hasta ahora no se reportan personas lesionadas, mientras tanto otras más fueron evacuadas del lugar. Debido a la gran columna de humo que se generó en el lugar, al momento se desconocen las causas del incendio, así como en qué piso del inmueble se originaron las llamas.

ESPECIAL / PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE GUADALAJARA

