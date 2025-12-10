A través de la vigilancia establecida mediante el "Operativo Antinarcomenudeo", elementos de la Policía Metropolitana (Metropol) detuvieron en Guadalajara a un hombre en presunta posesión de marihuana y que al parecer usaba una bicicleta con reporte de robo del programa estatal "Mi Bici" para distribuir el producto.

Fue durante su recorrido de vigilancia, sobre la Avenida República y Manuel Doblado, en la Colonia San Juan de Dios, que oficiales del agrupamiento motorizado "Guepardos" observaron a un individuo quien —a bordo de un vehículo no motorizado— presuntamente fumaba de una pipa metálica, explicó la Secretaría de Seguridad a través de un comunicado.

Ante esto, los uniformados le marcaron el alto y, tras realizarle una inspección conforme a protocolo, le aseguraron cuatro envoltorios transparentes de aparente marihuana con un peso aproximado a los 65.5 gramos, además de una pipa metálica y un encendedor.

Asimismo, tras verificar los datos de la bicicleta, confirmaron que contaba con reporte de robo del sistema público de Mi Bici, ocurrido anteriormente en la Colonia Moderna de Guadalajara, añadió la dependencia estatal.

Por lo anterior, quien fue identificado como Ricardo "N", de 47 años, fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, finalizó la Secretaría.

Apenas en días pasados, la Metropol capturó en el Centro de Guadalajara a un sujeto de 42 años que presuntamente sustrajo una bicicleta pública en Analco, al parecer para usarla como medio de distribución de droga.

