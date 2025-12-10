Este miércoles, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que logró la captura de Edgar “N”, alias “Limones” , sujeto relacionado presuntas extorsiones a comerciantes y ganaderos en Durango, además de operar las finanzas del grupo criminal “ Los Cabrera ”.

"Limones", supuesto generador de violencia y jefe de plaza en zonas de Durango y también de Coahuila, era un objetivo prioritario por parte de autoridades de diversas agencias de seguridad del Gobierno de México.

La captura fue realizada luego de llevar a cabo trabajos de inteligencia por parte de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN) .

La identificación de la célula delictiva

Con información del CNI se identificó la operación de una célula delictiva relacionada con amenazas y extorsiones contra comerciantes y ganaderos de la región, con lo cual se obtuvieron datos de prueba suficientes que fueron presentados ante un Juez de Control, quien otorgó las órdenes para intervenir diversos inmuebles.

Fue así que se desplegaron operativos coordinados en inmuebles ubicados en Coahuila y Durango, donde fueron detenidas varias personas, entre ellas Edgar “N”, identificado como jefe de plaza y operador financiero del grupo delictivo, quien fue capturado en la ciudad de Durango.

Asimismo, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) , se identificaron operaciones irregulares de Edgar “N”, vinculadas con la extorsión, fraude y lavado de dinero.

En estos operativos se aseguraron:

Cinco armas largas

Una arma corta

Equipo táctico

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch , compartió más detalles de esta captura desde sus redes sociales oficiales. Afirmó que la detención de Egar "N" “ constituye un golpe directo a las redes de extorsión, en línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum .”

