Inapam: Estas son las tortillerías con descuento en Jalisco

Algunas tortillerías de Jalisco forman parte de la red de convenios del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), por lo que ofrecen descuentos a aquellas personas mayores de 60 años que cuentan con la credencial del organismo público.

El propósito de esta iniciativa es garantizar el bienestar y la inclusión de las personas adultas mayores en el país, otorgándoles la oportunidad de acceder a mejores precios en productos y servicios de una amplia gama de rubros como salud, alimentación, recreación y transporte.

Además, la tarjeta Inapam acredita la identidad del titular, por lo que es útil para acceder a los programas sociales del Gobierno Federal, como la Pensión Bienestar.

¿Qué tortillerías de Jalisco dan descuento con credencial Inapam?

De acuerdo con el Directorio de Beneficios del Inapam 2025, un catálogo en línea donde se muestran todos los descuentos a los que se puede acceder con la tarjeta, las siguientes tortillerías del estado ofrecen descuentos.

Tortillería Centenario: Centenario #45 - C colonia Centro. Ofrece descuento del 7%.

Tortillería Elizabeth: José Adrián Flores S/N colonia Centro. Ofrece descuento del 7%.

Tortillería sucursal Elizabeth: Juárez #50 colonia Centro, La Barca. Ofrece descuento del 7%.

La lista de beneficios a los que los adultos en edad avanzada pueden acceder haciendo uso de su credencial Inapam se actualiza de forma periódica, por ello, la fecha límite para disfrutar de los descuentos en estos establecimientos es el 31 de diciembre de 2025.

Luego de esta fecha, una nueva lista de convenios será publicada, y habrá que corroborar que estos beneficios sigan vigentes.

¿Cómo solicitar la credencial Inapam?

Todos los mexicanos tienen la posibilidad de tramitar la credencial Inapam al cumplir 60 años de edad. Este procedimiento se realiza de forma presencial en los módulos de atención del instituto, que se encuentran en distintos puntos del país. Para ubicar el más cercano a tu domicilio debes acceder a la siguiente liga: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/modulos-inapam-a-nivel-nacional .

Al módulo debes acudir con los siguientes documentos:

1. Acta de nacimiento legible.

2. Identificación Oficial Vigente (Credencial del INE, Pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside).

3. CURP actualizado.

4. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (Recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial).

5. Una fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes, ni gorra.

Persona de Contacto de Emergencia

Requisitos:

1. CURP actualizado.

2. Número telefónico.

