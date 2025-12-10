Sheinbaum, entre las mujeres más poderosas del mundo: Forbes

Este miércoles, la revista estadounidense Forbes ha dado a conocer su ranking de " Las mujeres más poderosas del mundo en 2025 ", y en esta lista destaca la presencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ocupando el quinto puesto.

Esta es la edición número 22 de la lista anual dela revisa neoyorkina, la cual se determinó con base en cuatro métricas principales:

Dinero

Medios de comunicación

Impacto

Esferas de influencia

Para los líderes políticos, se consideraron el producto interno bruto y la población; para los directores corporativos, los ingresos, las valoraciones y el número de empleados fueron cruciales; también se analizaron las menciones en los medios de comunicación de todos ellos.

Forbes describe a Claudia Sheinbaum como la mujer que "hizo historia al ser elegida la primera Presidenta de México con una victoria aplastante en junio de 2024. Su toma de posesión ese octubre fue recibida con vítores de 'Presidenta'".

La revista destaca el cargo de jefa de Gobierno de la Ciudad de México (2028 a 2023), de la ahora primera presidenta mujer del país, y señala que " uno de sus logros fue la introducción de un nuevo sistema de ‘cablebús’ " que mejoró los desplazamientos en toda la ciudad".

También la reconoce como una “ científica destacada con un doctorado en ingeniería energética, se encuentra entre los científicos y legisladores que comparten el Premio Nobel de la Paz 2007 por su participación en un panel de ciencias del clima de las Naciones Unidas. ”

Las cinco mujeres más poderosas del mundo

Ursula von der Leyen , primera mujer en ocupar el cargo de presidenta de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea.

Christine Lagarde , presidenta del Banco Central Europeo, quien se convirtió en la primera mujer en dirigir esta institución bancaria el 1 de noviembre de 2019.

Sanae Takaichi , primera ministra de Japón y la primera mujer en la historia del país que ocupa este cargo; en octubre de 2025 fue elegida para el cargo y a menudo ha invocado a la "Dama de Hierro" Margaret Thatcher como modelo político.

Giorgia Meloni , primera ministra de Italia, primera mujer en la historia en ocupar el cargo, quien también es cofundadora del partido derechista Hermanos de Italia.

En esta lista también se incluye a la filántropa MacKenzie Scott , en el número 11; Amy Hood , vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Microsoft, en el número 16; Gwynne Shotwell , presidenta y directora de operaciones de SpaceX, en el lugar 20; la cantante Taylor Swift , quien ocupa el lugar número 21; Sarah Friar , directora financiera de Open AI, en el puesto 50; Claudine Adamo , directora de operaciones y comercialización de Costco, en el sitio 70; y Kim Kardashian , empresaria y cofundadora de Skims, ubicada en el lugar 71.

FF