Como parte de las obras de restauración del Parque de la Revolución, conocido popularmente como Parque Rojo, el gobierno de Guadalajara aprobó convertir la calle Marcos Castellanos en el Paseo de la Arquitectura de la ciudad. La corta vialidad inicia al pie del parque, por avenida Juárez, y avanza solamente un par de cuadras hasta perderse en José María Morelos. Sin embargo, en un paseo de breves metros, se encuentran algunas de las edificaciones arquitectónicas de importante historia en la ciudad.

En este par de cuadras se encuentra un conjunto de edificios del siglo XX construidos por algunos de los arquitectos más ilustres de la escuela tapatía. Con el nombramiento de esta vialidad bajo el mote de Paseo de la Arquitectura, se busca hacer de Marcos Castellanos un museo al aire libre para aquellos transeúntes que busquen recorrer el patrimonio arquitectónico que rodea al Parque de la Revolución.

A tan solo unos pasos entre sí, en el Paseo de la Arquitectura se encuentran la Casa Barragán, la Casa Molina —obra del arquitecto Ignacio Díaz Morales—, Casa Rogelio Rubio —diseñada por Rafael Urzúa Arias— y Edificio Alejandro Zohn —inmueble mixto con tres niveles y un percolado de concreto armado en terraza. A continuación te explicamos un poco más de cada una de estas emblemáticas construcciones.

Casa Barragán

Construida en 1934 por Luis Barragán Morfín, esta edificación refleja la etapa de transición hacia el funcionalismo del afamado arquitecto tapatío ganador del Pritzker. Pese a que ha sufrido varias modificaciones, es notable por su tendencia de alejarse de las líneas curvas y esquinas boleadas del Barragán más joven.

Casa Barragán. EL INFORMADOR / A. Navarro

Casa Molina

Vivienda unifamiliar construida en 1941 por el arquitecto Ignacio Díaz Morales que fue conservada como comercio.

Casa Molina. EL INFORMADOR / A. Navarro

Casa Rogelio Rubio

Construida como vivienda unifamiliar en 1935, pero reconvertida a oficinas, esta edificación destaca por el uso de las curvas en la esquina de la calle.

Casa Rogelio Rubio. EL INFORMADOR. A. Navarro

Edificio Alejandro Zohn

El Edificio Alejandro Zohn, obra del arquitecto Alejandro Zohn, es un inmueble de uso mixto que resalta por su estructura de concreto armado y su propuesta funcional. Cuenta con tres niveles y una terraza con elementos característicos del estilo moderno del autor.

Edificio Alejandro Zohn. EL INFORMADOR / A. Navarro

¿Por qué visitar el Paseo de la Arquitectura?

El Paseo de la Arquitectura es una parada obligada para quienes buscan qué hacer en el centro de Guadalajara. En pocos minutos, podrás recorrer una calle que concentra historia, diseño y evolución urbana.

Además, su cercanía con el Parque Rojo lo convierte en un punto ideal para complementar un paseo cultural, tomar fotografías o simplemente apreciar el legado arquitectónico de la ciudad. Cabe destacar que dicho parque también tiene su valía arquitectónica para el ojo que la encuentre. Este espacio, que se ha convertido en uno de tránsito para cientos de tapatíos y visitantes, fue diseñado por el Arq. Luis Ramiro Barragán Morfín en colaboración con su hermano, el Ing. Juan José Barragán Morfín.

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OB