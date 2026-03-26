Obras de reencarpetamiento provocan caos vial en Periférico y Vallarta

Las obras de reencarpetamiento que realiza la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) provocan caos vial en Periférico y Vallarta.

La Policía Vial del Estado de Jalisco confirmó que, debido a las obras que se realizan por la SICT desde Nextipark hasta Technology Park, se generó el embotellamiento; sin embargo, ya se encuentra en proceso de liberación.

Los automovilistas manifestaron en redes sociales su molestia, ya que tardaron más de una hora en el trayecto .

Molestia ciudadana en redes sociales

En redes sociales, automovilistas manifestaron su enojo por el retraso que se generó por la obra este jueves y que se juntó con el partido de futbol entre Nueva Caledonia y Jamaica, que se realizará en el Estadio Guadalajara.

"¿Quién fue el inteligente que planeó arreglar la carretera a Nogales el día de hoy? Está colapsada la ciudad. Y los agentes brillan por su ausencia", comentó Nora.

"Urge operativo vial para zona de cercanías al Estadio Guadalajara; esto es un caos total", dijo Gustavo Moreno.

"Si hoy es una prueba de movilidad de la zona poniente, estamos reprobadísimos. Patria desde Guadalupe a Tecos, R. Sanzio-Vallarta y mis hijos atorados en avenida Vallarta y Aviación", añadió Paty Oliva.

"Periférico de sur a norte convertido en estacionamiento por el partido de hoy en el Akron… y esto aún no comienza… falta el Mundial", escribió Nancy.

Operativo por partido internacional

Ayer se anunció un amplio despliegue de transporte, seguridad y logística con motivo del partido de repechaje entre Nueva Caledonia y Jamaica, rumbo a la Copa del Mundo 2026. Autoridades estatales y municipales anunciaron una serie de medidas para facilitar el acceso y la salida del recinto , así como para reducir la congestión vial en la zona.

La Secretaría de Seguridad informó que implementará cierres viales y carriles a contraflujo en avenidas clave. La avenida Del Bosque será el único acceso para quienes lleguen desde Periférico Poniente o cuenten con palcos, mientras que el Circuito JVC concentrará el ingreso desde Vallarta y Aviación. Este último acceso permanecerá cerrado de forma directa al estadio y se mantendrán restricciones ya aplicadas anteriormente, como en la ruta Siglo XXI.

Para quienes acudan en vehículo, se habilitará estacionamiento público ; sin embargo, se recomienda llegar con al menos tres horas de anticipación.

En materia de transporte público, se pondrá en marcha el servicio especial "Loop Estadio", que operará desde las 19:00 horas con unidades cada 10 a 15 minutos. Este circuito recorrerá vialidades como avenida Vallarta, Del Bosque y Del Bajío, además de conectar con Mi Macro Periférico en estaciones como Ciudad Judicial.

A este esquema se suma el servicio gratuito Ride al Estadio. El servicio contará con cupo limitado, por lo que será indispensable realizar un registro previo a través de la plataforma Boleto Móvil. Cada usuario recibirá un código QR individual, el cual será requerido junto con un boleto vigente del partido para poder abordar.

En cuanto a los puntos de salida y horarios para el partido del 26 de marzo a las 21:00 horas, las unidades partirán desde Plaza del Sol a las 18:30 horas; Gran Plaza, a las 18:40; Plaza Galerías, a las 18:50; y Titanes, a las 19:00 horas. El regreso se realizará 45 minutos después de que finalice el encuentro.

Por su parte, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano extenderá su horario en las líneas L1, L2 y L3 hasta la medianoche, o una hora después del partido en caso de tiempo extra o penales.

En cuanto a taxis y plataformas digitales, se definieron dos rutas de acceso : el Acceso Norte, por Aviación y Acueducto, y el Acceso Bajo, por avenida Vallarta. Algunas vialidades, como avenida Guadalupe, Periférico y avenida Las Torres, estarán restringidas para este tipo de transporte.

SV