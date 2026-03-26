Durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, usualmente utilizado por las familias jaliscienses para salir de la ciudad y disfrutar de la pausa laboral y escolar, las muertes por percances viales se colocan como la primera causa de fallecimiento de vacacionistas, de acuerdo con cifras del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) Jalisco y de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado (UEPCBJ).

Según las cifras del SAMU, durante los 15 días que duró este periodo vacacional en 2025, perdieron la vida 70 personas. De ellas, 45 perdieron la vida en accidentes viales y carreteros, 16 en centros y sitios de recreación y 9 en el hogar.

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Tan solo durante Semana Santa, dijo por su parte el titular de la UEPCBJ, Sergio Ramírez López, fueron 23 las personas fallecidas, siendo los incidentes viales, de nueva cuenta, la principal causa de muerte en el periodo : 18 de los fallecimientos, es decir, el 78% de estos casos, fueron por accidentes carreteros.

En este sentido, y en el marco del arranque del Operativo Interinstitucional de Semana Santa y Pascua 2026, las autoridades instaron a las y los vacacionistas a considerar las recomendaciones ya conocidas para evitar este tipo de situaciones, y con ello, pérdidas fatales, como, por ejemplo, el revisar física y mecánicamente los vehículos antes de salir de casa, además, por supuesto, de no exceder los límites de velocidad y acatar los señalamientos en el camino.

También instaron a no conducir bajo el influjo de ninguna sustancia alcohólica o psicotrópica, pues no solo se trata de ponerse en riesgo a sí mismos, sino también a familiares y amigos, así como al resto de personas que circulan en las vías.

Más de 10 mil elementos participarán en operativo estatal

En general, el Operativo Interinstitucional para la supervisión de las actividades vacacionales de Semana Santa y Pascua 2026, refirieron las autoridades, tendrá la participación de 10 mil 800 elementos en todo el Estado, integrados po r más de 7 mil policías, alrededor de mil 800 integrantes de Protección Civil y cerca de dos mil combatientes forestales.

El operativo contempla un esquema de vigilancia híbrido con patrullaje terrestre, aéreo y tecnológico, mediante el uso de helicópteros, drones y unidades especializadas. EL INFORMADOR/R. BOBADILLA

Las y los elementos, que incluyen a policías, agentes del Ejército y la Guardia Nacional, combatientes y personal paramédico, no solo patrullarán y vigilarán las calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara, sino también en ciudades de interés, Pueblos Mágicos, y eventos religiosos y, por supuesto, brindarán apoyo y orientación carretera a las y los vacacionistas, además de estar alertas a cualquier situación de emergencia que pudiera llegar a ocurrir en cualquier punto del Estado.

Coordinación para garantizar vacaciones de Semana Santa seguras

El operativo, que arranca formalmente este viernes, y cuyo despliegue salió esta mañana del corazón del Centro de Guadalajara, contempla un esquema de vigilancia híbrido con patrullaje terrestre, aéreo y tecnológico, mediante el uso de helicópteros, drones y unidades especializadas , detalló el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández.

Muertes por percances carreteros, las más frecuentes en vacaciones Santa y Pascua; arranca en Jalisco operativo de prevención. EL INFORMADOR / R. BOBADILLA

"En la Secretaría de Seguridad estamos listos para vigilar tanto el Área Metropolitana de Guadalajara como el interior del Estado. Pues nuestro objetivo es trabajar para preservar la seguridad, tranquilidad y el patrimonio de las y los felicienses y de los miles de turistas que nos visitarán", manifestó.

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"Este incremento de la movilidad sin duda también implica diversos riesgos; por ello desde Protección Civil trabajamos de manera anticipada en la identificación análisis y mitigación de estos riesgos , con el firme propósito de prevenir incidentes y salvaguardar la integridad de la población. Es por ello que hoy damos inicio a un operativo que refleja la fortaleza de coordinación interinstitucional para este periodo vacacional, con el propósito de que todas y yodos puedan viajar, disfrutar, vacacionar y regresar con bien a sus hogares", dijo por su parte Sergio Ramírez López, titular de la UEPCBJ.

Por último, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, destacó que Jalisco es un referente en materia turística, gracias a que concentra desde destinos de playa y bosque, así como los atractivos para el turismo religioso, por lo que, es clave la coordinación municipal, estatal y federal en la operación de este tipo de estrategias con un mismo objetivo: "que quienes visiten Jalisco disfruten con tranquilidad y que nuestras familias regresen a casa con bien", finalizó.

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