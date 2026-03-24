La negligencia de visitantes al paraje de Los Asadores, dentro del Bosque La Primavera, ocasionó el incendio forestal que consumió 224 hectáreas del Área Natural Protegida (ANP), reconoció el titular del Organismo Público Descentralizado (OPD) de este espacio, Gabriel Vázquez Sánchez.

Debido a la magnitud del episodio, no descartó que la superficie afectada sea mayor a la inicialmente reportada por la Coordinación municipal de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, pues se trata del incendio más grande en lo que va de 2026 dentro del bosque.

El funcionario explicó que Los Asadores es una zona de uso público, donde converge el área urbana y forestal del bosque. Durante el fin de semana personas ingresaron a este paraje y ocasionaron el incendio, anotó.

Por las características del suelo –con una superficie acolchada de residuo orgánico que mantiene humedad-, hace que la hojarasca arda, lo que hace más difícil la extinción de las llamas, explicó Vázquez Sánchez. "El daño es menor porque se mantiene el fuego a ras, en la hojarasca, en los pastos y en todos los residuos; no alcanza a antorchar los árboles, pero tarda un poquito más de tiempo en consumirse".

El incendio en Los Asadores es el más grande de 2026

"Hoy ya podemos hacer el cálculo vía satelital de cuánto es exactamente la superficie que se quemó […]. Es temprano todavía para cuantificar exactamente y en su totalidad cuánto es, y sobre todo para poder considerar si hubo afectaciones de severidad. Nosotros llamamos severidad cuando el incendio alcanza los árboles; mientras alcance el combustible tirado, que son hojas, acículas, pastos y hierbas, es un incendio de carácter superficial. Cuando alcanza copa es cuando ya tenemos una severidad", expresó.

Vázquez Sánchez señaló que durante la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua pueden incrementarse los incendios forestales en La Primavera, por lo que enfatizó en las recomendaciones: está prohibido el uso de asadores dentro del bosque, no ingresar con motocicletas, cuatrimotos y razers y no entrar con envases de vidrio ni bebidas embriagantes.

"El bosque se encuentra en su momento más vulnerable y cualquier chispita, con el oxígeno que produce el bosque y con toda la hojarasca que está a disposición, se puede generar un incendio. Por favor, primera cosa: prohibido el uso de fuego dentro del bosque".

El titular del OPD mencionó que Los Asadores ya se había incendiado hace cinco años y el material muerto fue utilizado para obras de contención de suelos. Además, se reforestó la zona, sin embargo, con la quema del domingo pasado se perdieron los beneficios de ambas acciones.

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AO

