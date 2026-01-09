El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum vendrá a finales de febrero próximo a arrancar la construcción de la planta de ciclo combinado.

Según la información disponible, se trata de una planta de ciclo combinado de 1000MW que se podría ubicar en el Centro Logístico de Acatlán de Juárez bajo una inversión mixta con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aunque el mandatario aclaró que aún no se define su ubicación.

El mandatario explicó que había una preocupación de los habitantes de la zona de Juanacatlán de la instalación de una planta de ciclo combinado que pudiera tomar agua del Río Santiago y que pudiera ocasionar una contaminación mayor.

"Hemos tomado la decisión que la nueva planta de ciclo combinado no estará en el municipio de Juanacatlán, segundo no tomará ni una sola gota del Río Santiago, la planta de ciclo combinado solamente tomará agua de reúso lo que conocemos como la línea morada", afirmó.

Detalló que la planta de ciclo combinado tendrá en una primera etapa mil megas.

Este miércoles el mandatario sostuvo una reunión con Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía (Sener), para dialogar sobre los proyectos estratégicos para Jalisco, precisamente, en temas de generación de energía.

"Sostuvimos reunión con el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, en la Sener; estamos dando seguimiento a proyectos de energía que fortalezcan la soberanía y justicia energética para las y los jaliscienses", afirmó González Escobar a través de sus redes sociales oficiales.

El Gobernador de Jalisco refirió que durante la reunión se lograron concretar los acuerdos en materia de inversiones para el actual sexenio en materia energética, "principalmente las orientadas a las energías sustentables que garantizarán que muchas más empresas que buscan dónde invertir, sigan llegando a Jalisco".

Afirmó que dichos acuerdos también permitirán traer más centros de datos a Jalisco, es decir, infraestructura física que alberga la infraestructura de las tecnologías de información para crear, ejecutar y entregar aplicaciones y servicios, "consolidando a nuestro Estado como el motor de la economía nacional, principalmente en las áreas de ciencia, innovación y tecnología".

También se habrían abordado dos proyectos para aumentar la capacidad de transformación de energía para el suroriente de la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como diversas obras de refuerzo para el despacho de generación de nuevos proyectos.

La información presentada también sustentaría la demanda incremental de hasta 3 mil 475 GWh al año. Los proyectos previstos estarían brindando entonces una capacidad de cobertura de dos mil 390.5 GWh que complementarían la oferta de la CFE.

