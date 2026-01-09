Jalisco cierra el 2025 con 27 mil 794 empleos generados

El año pasado en Jalisco se crearon 27 mil 794 puestos de trabajo, lo que representa la peor cifra desde el 2020, cuando se registró la pandemia del Covid-19.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) esta cantidad representa una ligera disminución comparada con los 30 mil 724 puestos de trabajo durante el 2024.

En noviembre pasado en Jalisco se tenían registrados 48 mil 58 empleos, lo que significa que en diciembre se perdieron 20 mil 264 empleos.

A nivel nacional, al 31 de diciembre de 2025 se tienen registrados ante el IMSS a un total de 23 millones 895 mil 124 trabajadores, que incluye a las personas beneficiarias de la reforma de plataformas digitales.

Considerando únicamente puestos de trabajo, el registro ante el IMSS es de 22 millones 517 mil 076 puestos, cifra máxima desde que se tenga registro considerando solo los meses de diciembre, de los cuales el 86.9% son permanentes y 13.1% son eventuales.

Los puestos permanentes, 19 millones 565 mil 620, son la mayor afiliación para un mes de diciembre.

Los sectores económicos con el mayor avance relativo anual en puestos de trabajo son el de transportes y comunicaciones con 13.7%, comercio con 3.1% y el sector de electricidad con 2.1 por ciento.

Por entidad federativa destacan Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México, con aumentos anuales mayores a 5.0 por ciento.

MB