Licencia de Conducir Jalisco: estos conductores tendrán hasta un 50% de descuento en enero 2026

Los conductores de Jalisco se preparan para cumplir con las obligaciones fiscales propias del inicio de año , como el pago del refrendo, la tenencia, la verificación vehicular y, sobre todo, la renovación u obtención de la licencia de conducir.

Más allá de ser un documento oficial, contar con una licencia de conducir garantiza que los automovilistas puedan transitar de manera legal, evitar multas y tener mayor certeza jurídica para realizar sus actividades cotidianas.

Ante la importancia de esta credencial, el Gobierno del Estado anunció que durante este 2026 implementará herramientas clave para facilitar que más personas puedan obtener su licencia , sin enfrentar limitantes en el proceso.

Uno de los apoyos más destacados es el descuento del 50% en el costo total de la licencia de conducir, el cual estará disponible de manera indefinida para los jaliscienses que cumplan con los requisitos establecidos.

¿Cómo acceder al 50% de descuento en la licencia de conducir?

De acuerdo con la Secretaría de Transporte de Jalisco, este beneficio aplica únicamente para grupos vulnerables, como adultos mayores y personas con discapacidad, tanto en la expedición, refrendo o reposición de licencias para automóviles y motocicletas.

Para acceder al descuento, las personas interesadas deberán presentar una credencial que acredite su condición, como la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) o la credencial de discapacidad emitida por el DIF.

¿Qué se necesita para tramitar la licencia de conducir?

Además de los documentos que permiten obtener el 50% de descuento, los conductores deberán presentar original y copia de los siguientes requisitos:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o matrícula consular/carta de naturalización).

Comprobante de domicilio no mayor a 90 días (CFE, SIAPA, Telmex, predial o estado de cuenta), que coincida con alguno de los apellidos o con la INE.

CURP impresa o acta de nacimiento que la contenga.

Proporcionar tipo de sangre.

Constancia del curso vial (aplica únicamente para transporte público, taxis y vehículos de plataformas en todas sus categorías).

En el caso de personas de 75 años o más, además de los requisitos anteriores, deberán presentar un certificado médico que avale su aptitud física y mental para conducir, expedido por una institución de salud oficial.

Los interesados pueden consultar los horarios de atención del módulo más cercano en el siguiente enlace:

https://setran.jalisco.gob.mx/tramites-y-servicios/modulos-de-licencias-del-amg.

Asimismo, se recomienda agendar una cita previa para agilizar el trámite. Para dudas o mayor información, la Secretaría de Transporte pone a disposición el teléfono 33 3819 2400, extensiones 12419, 12425 y 12426, así como sus redes sociales oficiales.

Con este programa, el Gobierno de Jalisco busca mitigar el impacto del aumento en los costos de los trámites vehiculares, favoreciendo a sectores vulnerables de la población que pueden enfrentan mayores dificultades económicas. La medida también pretende fomentar la regularización de conductores, promover la legalidad y garantizar una movilidad más segura en el estado.

