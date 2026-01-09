El IEPC pide revisar los recursos asignados ante arranque de procesos electorales este 2026

Este viernes el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC Jalisco) aprobó, en sesión extraordinaria, el presupuesto de egresos relativo al gasto ordinario y la plantilla de personal del Instituto para el ejercicio fiscal 2026, con un monto de 133 millones 690 mil 702 pesos, como lo autorizó el Congreso de Jalisco en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2026.

Sin embargo, afirmó la presidenta del IEPC, Paula Ramírez Höhne, se trata de "un presupuesto ajustado", que no considera lo solicitado, ni la inflación, ni las nuevas atribuciones otorgadas al IEPC, considerando además que este 2026 tendrá el inicio de procesos electorales de cara a las elecciones intermedias de 2027 y de la elección del Poder Judicial el año próximo.

"La aprobación de este presupuesto fue necesario luego de que, en diciembre pasado el Congreso del Estado autorizó al IEPC Jalisco menos recursos a lo solicitado por una diferencia de 9.7 millones de pesos, lo que equivale a casi 7% de reducción; y que además corresponde al mismo monto aprobado en 2025, sin considerar inflación ni nuevas responsabilidades institucionales, situación que obligó al Instituto a adecuar su planeación financiera", explicó la consejera presidenta del IEPC Jalisco.

Explicó, en agosto de 2025, el Consejo General del IEPC Jalisco aprobó cuatro anteproyectos de presupuesto: uno para el gasto ordinario del Instituto por 143.4 millones de pesos, otro para la preparación del Proceso Electoral Local 2026–2027 por 99.4 millones de pesos, un monto previsorio de 20.8 millones de pesos para el Proceso Electoral Judicial y el financiamiento público local a partidos políticos por 513.9 millones de pesos. En conjunto, el monto solicitado por el IEPC Jalisco para su incorporación al Presupuesto de Egresos del Estado ascendía a 777.7 millones de pesos.

Sin embargo, dijo, Sin embargo, el Congreso del Estado aprobó para este año al IEPC Jalisco un presupuesto total de 647.6 millones de pesos, es decir, 130.1 millones de pesos menos de lo requerido. De ese monto aprobado, casi el 80%, es decir, 513.9 millones de pesos corresponden al financiamiento público de los partidos políticos (recurso que el IEPC no ejerce, sino que solo entrega a las instituciones políticas), mientras que solo 133.6 millones de pesos se destinaron al funcionamiento ordinario del Instituto.

En ese sentido, la consejera presidenta, Paula Ramírez, destacó que, actualmente, el Instituto no cuenta con los recursos mínimos necesarios para la organización de los procesos electorales, cuando las actividades preparatorias inician desde los primeros meses del año.

Explicó que, si bien el inicio formal del Proceso Electoral Local está previsto para octubre y el judicial podría iniciar en septiembre, la organización electoral requiere múltiples tareas previas que deben ejecutarse con meses de anticipación, como la contratación y capacitación de personal, el desarrollo de sistemas informáticos, la emisión de normativa reglamentaria, la planeación logística y la promoción del voto.

Por ello, el Consejo General instruyó hoy a la Presidencia del IEPC Jalisco a realizar las gestiones necesarias para solicitar ampliaciones presupuestales que permitan contar con los recursos indispensables para la adecuada preparación, organización y desarrollo tanto del proceso electoral local como del proceso electoral judicial, sin comprometer los principios que rigen la función electoral ni el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

En el mismo sentido, la consejera electoral Melissa Amezcua Yépiz señaló que el próximo proceso electoral (que por primera vez integrará elecciones locales y judiciales) demanda planeación anticipada y suficiencia presupuestal para garantizar certeza, equidad y legalidad. Dijo, la complejidad inédita de este proceso hace indispensable revisar el presupuesto asignado al Instituto, a fin de que cuente con los recursos necesarios para cumplir cabalmente con su responsabilidad constitucional.

El consejero electoral, Carlos Aguirre Arias, enfatizó que el presupuesto no es un elemento accesorio, sino una condición indispensable para que la democracia pueda materializarse. Señaló que las decisiones presupuestales reflejan el compromiso democrático de las instituciones del Estado y advirtió que la insuficiencia de recursos puede comprometer la integridad de los procesos electorales, particularmente frente a los nuevos retos normativos y operativos que enfrenta la autoridad electoral.

Por último, la consejera electoral, Zoad Jeanine García González, insistió que la falta de certeza presupuestaria limita la posibilidad de iniciar oportunamente actividades indispensables para la organización de los procesos electorales, las cuales deben desarrollarse meses antes de su arranque formal, como la instalación de órganos desconcentrados, el reclutamiento y capacitación de personal, la habilitación de sedes, el desarrollo de sistemas informáticos, la emisión de normatividad, la logística territorial y la atención quejas. Además, dijo, se trata de un mandato constitucional que no puede improvisarse ni condicionarse a la disponibilidad presupuestal.



