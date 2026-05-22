La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan informó que el próximo domingo 24 de mayo habrá cierres viales en una de las avenidas principales del municipio, debido a que se llevará a cabo la carrera Hard Rock Café Guadalajara 2026.

Los cierres viales se realizarán en un horario de 5:30 am a 9:00 de la mañana sobre la Avenida Ignacio L. Vallarta , a la altura de la Glorieta La Minerva al cruce con Avenida México.

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CORTESÍA/ Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan.

Rutas alternas

Entre las vialidades alternas durante la carrera Hard Rock Café Guadalajara 2026 están:

Avenida México.

Calzada Lázaro Cárdenas.

Puedes consultar los cierres en el siguiente mapa:

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Otros cierres viales del domingo en Zapopan

Por otro lado, también el próximo domingo 24 de mayo habrá cierres viales en algunas avenidas y calles del municipio de Zapopan con motivo de la carrera Corre con tu Mascota 2026.

Los cierres viales se llevarán a cabo en un horario de 5:30 de la mañana a 8:30 am en las siguientes vialidades:

Avenida José Simeon de Urias.

Avenida Doctor Luis Farah.

Bulevard Panamericano.

CORTESÍA/ Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan.

De igual forma puedes consultar los cierres en el siguiente mapa:

¿Cómo será la carrera Corre con tu Mascota 2026?

Zapopan será sede de la carrera recreativa “Corre con tu Mascota”, un evento deportivo y familiar que reunirá a dueños y perros el próximo domingo 24 de mayo de 2026 en el Parque de las Niñas y los Niños.

La competencia tendrá una distancia de cuatro kilómetros y contará con salidas escalonadas dependiendo del tamaño de las mascotas. Los perros grandes, de entre 25 y 50 kilos, arrancarán a las 06:30 horas; los medianos, de 10 a 25 kilos, saldrán a las 06:40; mientras que los perros pequeños, de entre 3 y 10 kilos, iniciarán el recorrido a las 06:50 horas.

El circuito comenzará y concluirá en el Parque de las Niñas y los Niños, sobre la calle Santa Lucía, en la colonia Tepeyac. La ruta avanzará por Boulevard Panamericano y Prolongación Avenida Juan Pablo II, continuará por Avenida Manuel Ávila Camacho en dirección a Plaza Patria y regresará al punto de partida tras realizar diversos retornos establecidos en el trayecto.

Los participantes tendrán un tiempo límite de 60 minutos para completar la prueba. El evento busca promover la convivencia familiar, la actividad física y el bienestar de las mascotas en un ambiente recreativo y seguro.

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