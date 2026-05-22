Mundial 2026: así puedes conseguir empleo en Jalisco antes del inicio del torneo

El Mundial 2026 no es solo la máxima fiesta deportiva; es un motor económico sin precedentes para México. Según datos recientes, la demanda de empleo experimentó un crecimiento explosivo, creando una ventana de oportunidad para residentes de Jalisco, CDMX y Nuevo León. La preparación ya comenzó y las empresas buscan personal urgentemente para cubrir necesidades en diversos sectores antes del silbatazo inicial.

La plataforma OCC reveló que las ofertas laborales relacionadas con la justa mundialista crecieron un impresionante 114 %. Esta contratación masiva ocurre ahora mismo, para miles de tapatíos. El enfoque principal es preparar la infraestructura y servicios con anticipación, garantizando que las ciudades sede estén en óptimas condiciones para recibir a millones de turistas.

¿Qué perfiles buscan para el Mundial 2026 en Jalisco?

Las empresas priorizan perfiles bilingües y personal operativo capaz de manejar el flujo internacional de visitantes. Contar con un buen nivel de inglés es una ventaja definitiva en este mercado competitivo.

Además de roles operativos, existe una demanda gigantesca en servicios de soporte. Los datos indican que hay 2.3 millones de candidatos disponibles con experiencia en recursos humanos y centros de contacto. Estos roles son cruciales para coordinar la logística, gestionar contrataciones y brindar asistencia a los aficionados que visitarán el Estadio Akron y otros puntos clave.

El reto de Coparmex: evitar los "empleos golondrinos"

Coparmex Jalisco estima que el torneo generará alrededor de 10 mil empleos temporales exclusivamente en el estado. Los sectores de comercio y servicios, particularmente hotelería y restaurantes, serán los más beneficiados, requiriendo personal inmediato para cubrir la demanda proyectada para el verano de 2026.

El verdadero reto empresarial es transformar estas vacantes en empleos formales y permanentes. Autoridades y empresas trabajan en políticas públicas para fortalecer a las MiPyMEs, asegurando un crecimiento económico sostenido y evitando los "empleos golondrinos" que desaparecen al concluir el torneo.

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¿Cómo trabajar en el Mundial 2026?

Para conseguir empleo, ya sea en el Mundial o en cualquier otro lugar, es importante actualizar tu currículum, en el caso del torneo mundialista, es importante resaltar experiencia en atención al cliente, logística o turismo, y hacer énfasis en tus habilidades de comunicación, altamente valoradas por empleadores internacionales.

Asimismo, actualiza tu perfil en plataformas asegurando datos correctos; destaca tus idiomas; el inglés te pondrá por encima del promedio; muestra flexibilidad; muchas vacantes requieren disponibilidad de horarios atípicos; capacítate constantemente con cursos en atención al cliente para hacer tu currículum más atractivo. Al integrar nuevos trabajadores a la economía formal, la región espera beneficiar a las familias tapatías mucho después de que termine el evento.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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