Sheinbaum recibe a representantes de la Unión Europea en Palacio Nacional

Este viernes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en el Palacio Nacional a la delegación de la Unión Europea en el marco de la Cumbre México-Unión.

La Mandataria encabezó una ceremonia oficial de bienvenida para recibir a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, antes de iniciar la cumbre entre ambas delegaciones.

Los representantes de la Unión Europea realizan una visita oficial a México para fortalecer vínculos políticos, comerciales y de cooperación bilateral.

Cerca de las 10:00 hora local, la Presidenta mexicana recibió a ambos líderes del bloque europeo, dando por iniciado el encuentro de alto nivel, en lo que será la primera cumbre bilateral en más de una década entre la UE y México.

Von der Leyen y Costa accedieron a Palacio Nacional acompañados por Sheinbaum para realizar la protocolaria fotografía oficial. Posteriormente, una banda de música interpretó el himno del país latinoamericano y la 'Oda a la Alegría', el himno de la Unión Europea de la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven.

Durante el encuentro se prevé la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, instrumento que busca actualizar y ampliar la relación económica y comercial entre ambas regiones, además de reforzar la cooperación en áreas estratégicas como inversión, desarrollo sostenible, seguridad, innovación y transición energética.

La visita de la delegación europea ocurre en un contexto de fortalecimiento de relaciones internacionales para México, así como de diversificación de mercados y alianzas económicas frente a los cambios en el escenario global.

Previo a la reunión, Sheinbaum destacó la importancia de mantener una relación sólida con Europa, sin dejar de lado la cooperación con América del Norte, al considerar que México debe mantener abiertas sus oportunidades comerciales y diplomáticas con distintas regiones del mundo.

Se espera que alrededor de las 13:00 horas, Sheinbaum, Von der Leyen y Costa emitan un mensaje conjunto desde Palacio Nacional, donde darán detalles sobre los alcances del acuerdo y los compromisos alcanzados durante la cumbre bilateral.

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MB

