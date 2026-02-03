El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó este 3 de febrero el listado de la situación de disponibilidad en sus oficinas ubicadas en todo el país.Según dio a conocer el organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las sedes cuentan con tres estados de disponibilidad, que puede ser:El SAT publicó desde sus redes sociales que en México se cuenta con una disponibilidad alta en el 95 % de sus oficinas.Para fortuna de las y los contribuyentes, todas las oficinas del SAT en Jalisco se encuentran con alta disponibilidad para agendar citas, con excepción de la sede Módulo de Servicios Tributarios (MST) Tepatitlán, que se encuentra en una situación de disponibilidad media.Realiza tus trámites mediante las herramientas digitales del SAT: Recuerda que solo es necesario acudir de manera presencial en la generación de e.firma por primera vez.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF