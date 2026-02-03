El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó este 3 de febrero el listado de la situación de disponibilidad en sus oficinas ubicadas en todo el país.

Según dio a conocer el organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las sedes cuentan con tres estados de disponibilidad, que puede ser:

Disponibilidad alta (se brinda atención a las y los contribuyentes entre uno y hasta 10 días hábiles)

Disponibilidad media (de 11 a 20 días hábiles)

Disponibilidad baja (más de 21 días)

El SAT publicó desde sus redes sociales que en México se cuenta con una disponibilidad alta en el 95 % de sus oficinas .

Disponibilidad alta en Jalisco

Para fortuna de las y los contribuyentes, todas las oficinas del SAT en Jalisco se encuentran con alta disponibilidad para agendar citas, con excepción de la sede Módulo de Servicios Tributarios (MST) Tepatitlán , que se encuentra en una situación de disponibilidad media.

ADSC Jalisco "1" Guadalajara

ADSC Jalisco "2" Guadalajara Sur

ADSC Jalisco "3" Zapopan

MST Autlán de Navarro

MST Cd. Guzmán

MST Lagos de Moreno

MST Ocotlán

MST Puerto Vallarta

Recordatorios del SAT

Todos los trámites en el SAT son gratuitos. Si te venden una cita o algún trámite, envía tu denuncia al correo: denuncias@sat.gob.mx

Las personas de la tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas o con menores lactantes no requieren cita para la atención presencial.

Realiza tus trámites mediante las herramientas digitales del SAT:

Portal en sat.gob.mx

SAT ID

Oficina Virtual

Chat uno a uno

OrientaSAT

SAT Móvil o Factura SAT Móvil.

Recuerda que solo es necesario acudir de manera presencial en la generación de e.firma por primera vez .

