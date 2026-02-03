Martes, 03 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Matrimonios GRATIS en Zapopan; requisitos para casarte durante febrero 2026

La campaña Matrimonios Colectivos Gratuitos tiene el objetivo de brindar certeza jurídica, fortalecer el patrimonio familiar y promover el derecho a la identidad y a la protección social

Por: Nancy Andrade Jáuregui

De acuerdo Rivera Zúñiga, las parejas podrán ahorrarse alrededor de dos mil pesos. Unsplash

Bajo el lema “Si nos organizamos, nos casamos todas y todos” el Gobierno de Zapopan a través de la Dirección del Registro Civil, llevará a cabo durante febrero de 2026 la campaña de Matrimonios Colectivos Gratuitos, con el objetivo de brindar certeza jurídica, fortalecer el patrimonio familiar y promover el derecho a la identidad y a la protección social.

De acuerdo con la directora del Registro Civil de Zapopan, Rosa Patricia Rivera Zúñiga, esta campaña estará vigente del 1 al 28 de febrero, fecha en la que las parejas podrán realizar su tramite de matrimonio civil de forma completamente gratuita en cualquiera de las oficialías del municipio.

Requisitos para casarte gratis en Zapopan durante febrero 2026 

Según Rivera Zúñiga, pueden participar personas mayores de 18 años, sin importar su lugar de origen, siempre y cuando acudan a alguna oficialía del Registro Civil de Zapopan, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 horas.

1-Acude al Registro Civil más cercano, el domicilio de las oficialías pueden consultarse en: 
https://www.zapopan.gob.mx/gobierno/registro-civil/

2-Se deberá presentar la siguiente documentación: 

  • Acta de nacimiento de ambos contrayentes.
  • Solicitud de matrimonio debidamente llenada.
  • Dos testigos por pareja, mayores de edad.

3-Obtén tu boleta para análisis clínicos (en el Registro Civil se te entregará una boleta gratuita para realizar los análisis médicos requeridos).

4-Acude a las Unidades de Salud autorizadas.

Con tu boleta, podrás realizar los análisis clínicos en las siguientes unidades de Cruz Verde: 

Hospital General de Zapopan
https://maps.app.goo.gl/GSKeRxbqkF7FgL3T9

Cruz Verde Norte
https://maps.app.goo.gl/staa414ExSs7bPVp8

Cruz Verde Sur
https://maps.app.goo.gl/ZTybJaeRqeoboVHw7

Cruz Verde Villas de Guadalupe
https://maps.app.goo.gl/RbunvA8UzLDteJ8v6

Cruz Verde Santa Lucía
https://maps.app.goo.gl/vhc4Pzsh2FEmEnz37

Horario de atención:

Lunes a domingo, de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

5-Entrega tus documentos completos

Una vez realizados los análisis clínicos y realizadas las pláticas prematrimoniales, deberás entregar toda la documentación acreditada en el Registro Civil para continuar con tu trámite.

De acuerdo Rivera Zúñiga, las parejas podrán ahorrarse alrededor de dos mil pesos, debido a que el trámite, los análisis clínicos, la plática prematrimonial del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la expedición del acta de matrimonio serán totalmente gratuitos.

Toma en cuenta que la ceremonia se realizará en el registro civil en el que decidas iniciar el trámite, es decir que puedes escoger la fecha y hora de tu boda, una vez que hayas entregado el expediente completo.

Por otro lado, si deseas participar en la ceremonia colectiva de clausura, que tendrá la participación del presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, te recomendamos mantenerte atento a EL INFORMADOR y las redes sociales del municipio zapopano, para conocer la fecha exacta. 

CORTESÍA/ Ayuntamiento de Zapopan.
CORTESÍA/ Ayuntamiento de Zapopan.

