Este martes 3 de febrero arrancó el periodo de preinscripción en línea para el Ciclo Escolar 2026-2027, dirigido a nuevas y nuevos estudiantes de preescolar, primaria, y secundaria, de acuerdo con la información compartida por la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ).

El trámite estará disponible hasta el próximo viernes 27 de febrero a través de la aplicación APPrende Jalisco y el sitio plataformaeducativa.jalisco.gob.mx .

Juan Carlos Miramontes, Secretario de Educación, expuso que adelantar este procedimiento al mes de febrero permite una mejor planeación, ya que los datos apoyan en la asignación de docentes, adecuación de la infraestructura y, de ser necesario, la apertura de nuevos espacios ante alta demanda.

Destacó que este trámite ha permitido alcanzar altos niveles de satisfacción, pues el año pasado 97.5% de los aspirantes fueron asignados a su primera opción.

¿Cómo hacer la preinscripción a preescolar, primaria y secundaria en Jalisco?

1. Ingresar a la aplicación APPrende Jalisco o al sitio web: https://plataformaeducativa.jalisco.gob.mx

2. Hacer clic en la sección Padres de Familia e ingresar a su cuenta. Si es nuevo, dar clic en el botón Regístrate y guardar los datos, ya que serán necesarios para consultar la asignación de escuela.

3. Ir a la sección Mis hijos, hacer clic en el botón + y vincular o registrar a sus hijas o hijos como aspirantes (opción Alta Aspirante) o estudiantes (apartado de Vincular Estudiante), según corresponda. Es importante registrar a todas tus hijas e hijos para que el sistema pueda identificar en qué escuelas tienen hermanas o hermanos y así otorgarles prioridad en el plantel.

4. Una vez registrados y vinculados a su cuenta, ir al apartado Trámites, seleccionar Preinscripción y elegir la tarjeta de la hija o hijo que desea preinscribir.

5. Llenar los formularios.

6. Seleccionar cinco opciones de escuelas en orden de prioridad.

7. Verificar que toda la información ingresada sea correcta y hacer clic en Finalizar.

8. Descargar y guardar el comprobante de preinscripción con el número de folio del trámite.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Primero de preescolar: En escuelas que cuenten con capacidad de atención, niñas y niños que tengan 3 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

En escuelas que cuenten con capacidad de atención, niñas y niños que tengan 3 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026. Segundo de preescolar: niñas y niños que tengan 4 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

niñas y niños que tengan 4 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026. Tercero de preescolar: niñas y niños que tengan 5 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

niñas y niños que tengan 5 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026. Primero de primaria: niñas y niños con 6 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

niñas y niños con 6 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026. Primero de secundaria: menores de 15 años cumplidos al 31 de diciembre de 2025, que concluyeron su educación primaria o cursan el sexto grado de primaria.

Consideraciones importantes:

El sistema permite registrar hasta cinco escuelas de interés, lo que incrementa las posibilidades de asignación. Se recomienda seleccionar la mayor cantidad de escuelas posible para garantizar que el aspirante pueda ser ubicado en alguno de los planteles de interés.

La preinscripción en línea no aplica para las y los aspirantes de escuelas particulares, preescolares del DIF, Centros de Atención Múltiple, Centro Educativo para Altas Capacidades y escuelas de educación inicial.

Si requiere modificar los datos ingresados, podrá restablecer su solicitud antes del 27 de febrero realizando el trámite de nueva cuenta. Asegúrese de seleccionar la opción Finalizar para que los cambios queden debidamente registrados.

Para mayor información, la dependencia pone a disposición el Centro de Atención del Sistema de Inscripción a Educación Básica, que estará disponible de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas, en el número telefónico 33-3030-7550.

