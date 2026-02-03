Este martes 3 de febrero arrancó el periodo de preinscripción en línea para el Ciclo Escolar 2026-2027, dirigido a nuevas y nuevos estudiantes de preescolar, primaria, y secundaria, de acuerdo con la información compartida por la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ).El trámite estará disponible hasta el próximo viernes 27 de febrero a través de la aplicación APPrende Jalisco y el sitio plataformaeducativa.jalisco.gob.mx.Juan Carlos Miramontes, Secretario de Educación, expuso que adelantar este procedimiento al mes de febrero permite una mejor planeación, ya que los datos apoyan en la asignación de docentes, adecuación de la infraestructura y, de ser necesario, la apertura de nuevos espacios ante alta demanda.Destacó que este trámite ha permitido alcanzar altos niveles de satisfacción, pues el año pasado 97.5% de los aspirantes fueron asignados a su primera opción.1. Ingresar a la aplicación APPrende Jalisco o al sitio web: https://plataformaeducativa.jalisco.gob.mx2. Hacer clic en la sección Padres de Familia e ingresar a su cuenta. Si es nuevo, dar clic en el botón Regístrate y guardar los datos, ya que serán necesarios para consultar la asignación de escuela.3. Ir a la sección Mis hijos, hacer clic en el botón + y vincular o registrar a sus hijas o hijos como aspirantes (opción Alta Aspirante) o estudiantes (apartado de Vincular Estudiante), según corresponda. Es importante registrar a todas tus hijas e hijos para que el sistema pueda identificar en qué escuelas tienen hermanas o hermanos y así otorgarles prioridad en el plantel.4. Una vez registrados y vinculados a su cuenta, ir al apartado Trámites, seleccionar Preinscripción y elegir la tarjeta de la hija o hijo que desea preinscribir.5. Llenar los formularios.6. Seleccionar cinco opciones de escuelas en orden de prioridad.7. Verificar que toda la información ingresada sea correcta y hacer clic en Finalizar.8. Descargar y guardar el comprobante de preinscripción con el número de folio del trámite.Para mayor información, la dependencia pone a disposición el Centro de Atención del Sistema de Inscripción a Educación Básica, que estará disponible de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas, en el número telefónico 33-3030-7550.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB