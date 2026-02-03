Laura Imelda confirma sus aspiraciones para reelegirse en Tlaquepaque

Con el objetivo de compartir y fortalecer el trabajo de su proyecto de gobierno, Laura Imelda Pérez Segura se reunió con habitantes de Tlaquepaque, logrando reunir a más de cuatro mil personas, que incluyó por su puesto a su equipo político.

Este acto dejó ver organización, respaldo y arraigo territorial del municipio, en un encuentro que tuvo como eje central la unidad y el fortalecimiento para este 2026.

En ese contexto, Laura Imelda confirmó ante las y los asistentes que buscará la reelección para el proceso electoral 2026-2027, asegurando "que avanzará a paso firme, respaldada por el trabajo realizado y por una estructura que se mantiene activa y comprometida con el rumbo del municipio".

Laura Imelda Pérez Segura se reunió con habitantes de Tlaquepaque para dar su mensaje de unión y cercanía. ESPECIAL

En este sentido, afirmó, "el próximo año será decisivo", por lo cual la disciplina, el esfuerzo y la organización serán fundamentales.

Por ello, durante su mensaje, la presidenta hizo un llamado claro a cerrar filas y a mantener el trabajo incansable y cercano con la población, subrayando que la fortaleza del proyecto radica en el contacto directo con la gente y en la presencia constante en las colonias.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB