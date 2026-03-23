IDEFT entrega constancias a egresados de cursos y diplomados en Puerto Vallarta

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) realizó la entrega de constancias a alumnas y alumnos que concluyeron diversos cursos y diplomados en el plantel Vallarta Uno, ubicado en Puerto Vallarta.

La ceremonia se llevó a cabo el pasado 19 de marzo y fue encabezada por el director general del instituto, Salvador Cosío Gaona, quien estuvo acompañado por autoridades institucionales y personal directivo. Entre ellos participaron Francisco Javier Bravo Carbajal, director de la Unidad Regional Puerto Vallarta, y Pablo García Arias, director de Vinculación.

Durante el acto también se reconoció el trabajo del equipo operativo y académico, así como la labor de las y los instructores que contribuyeron a la formación de las y los estudiantes que obtuvieron su constancia, acreditando nuevas habilidades para su desarrollo personal y profesional.

En esta ocasión se entregaron constancias correspondientes a cursos y diplomados en áreas como Electricidad Residencial, Masaje Lomi Lomi, Masaje Tailandés, Candy Bar, Masaje Shiatsu, Reparación de Motocicletas y Excel Intermedio. Además, se reconoció a quienes concluyeron diplomados en Refrigeración y Aire Acondicionado, así como especialidades en Mecánica Automotriz y Cosmetología Terapéutica Spa.

CORTESÍA

Durante su mensaje, el director general del IDEFT destacó que la capacitación para el trabajo representa una herramienta que permite ampliar las oportunidades de desarrollo para las personas.

“Cada constancia entregada refleja disciplina, esfuerzo y la decisión de superarse, elementos fundamentales para construir un mejor futuro” , expresó.

Por su parte, el director de la Unidad Regional Puerto Vallarta señaló que el plantel continúa consolidándose como un espacio de formación cercano a la comunidad, enfocado en brindar herramientas que respondan a las necesidades productivas de la región.

CORTESÁ

El IDEFT indicó que estas acciones buscan fortalecer la capacitación para el trabajo como una vía para mejorar la calidad de vida de las personas, impulsar el autoempleo y contribuir al desarrollo económico local.

Asimismo, el instituto reiteró su objetivo de acercar formación pertinente y de calidad a las distintas regiones de Jalisco, con especial atención a quienes buscan incorporarse o mejorar su posición en el mercado laboral.

Este esfuerzo forma parte de la estrategia educativa impulsada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y por el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, quien preside la Junta Directiva del instituto.

YC