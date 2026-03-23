CANIRAC, CCCSPZ y gobierno premian la labor de la Policía de Zapopan

En un acto que reafirmó la alianza entre la iniciativa privada y los organismos ciudadanos, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y el Consejo Consultivo Ciudadano de Seguridad Pública de Zapopan (CCCSPZ) entregaron reconocimientos a los elementos de la Comisaría que han destacado por sus intervenciones y años de servicio.

En la premiación, representantes de ambos organismos mencionaron que la seguridad no depende únicamente del trabajo de los policías, sino de una estrategia conjunta donde también participan el sector empresarial y la sociedad civil.

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Inversión y dignificación

Ricardo Alfredo Mendoza Pérez, presidente del CCCSPZ, señaló que la seguridad es una construcción social que va más allá del equipamiento táctico. Durante su discurso, pidió un reconocimiento para los elementos policiales, siendo esto un motor para impulsar el desempeño de los oficiales.

“La seguridad es una inversión que compartimos todos. Este evento es la prueba de que cuando el sector privado y el Gobierno caminan en la misma dirección, el futuro se vuelve más sólido . No depende solo de patrullas o equipamiento, sino del compromiso de quienes están todos los días en la calle”, expresó.

Seguridad y confianza ciudadana

Por su parte, el presidente de la CANIRAC, Gregorio Godoy, resaltó que la unión entre empresarios y autoridades ha permitido mejorar la percepción ciudadana sobre la policía. Hizo especial énfasis en la respuesta operativa tras los incidentes del pasado 22 de febrero, destacándolos como una muestra de profesionalismo.

"Cada vez somos más los que apostamos por estas iniciativas porque queremos una mejor sociedad. Lo ocurrido recientemente demostró que hay trabajo y, sobre todo, continuidad en las estrategias. Buscamos que el ciudadano vea en su policía a un aliado de confianza", afirmó.

Continuando por la misma línea, el Comisario General, Roberto López Macías, agradeció que se visibilice el esfuerzo policial, destacando casos como el de un oficial que recibió el premio tras cumplir 35 años de trayectoria ininterrumpida.

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Reafirmación de la estrategia

El Alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, relacionó estos premios con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que resalta a Zapopan como el municipio con la mejor percepción de seguridad en todo Jalisco. Frangie mencionó que la valentía de las fuerzas policiales permitió que la economía local se reactivara 72 horas después de los eventos críticos de febrero.

"Quiero decirles gracias por cuidar a los zapopanos ya que eso nos puso en alto a nivel nacional. Mi compromiso es seguir mejorando el presupuesto, la capacitación y el equipo para que sigan llevando a Zapopan a otro nivel . Tienen las puertas abiertas de mi administración siempre", concluyó el alcalde.

Finalmente, el alcalde adelantó que la estrategia de seguridad entrará en una fase de reforzamiento internacional en coordinación con autoridades federales, debido a los compromisos que el municipio enfrentará como sede del mundial.

YC