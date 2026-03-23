Empleados del Legislativo abandonan sindicato mayoritario por pérdida de confianza

Un bloque de más de 90 empleados de base del Poder Legislativo anunció su salida formal del sindicato predominante , al señalar una ruptura total de confianza en la dirigencia encabezada por su secretario general. La decisión fue dada a conocer por Juan Raúl de O Chávez y María Guadalupe Arreola, quienes expusieron que la organización dejó de responder a los intereses de la base trabajadora.

En conferencia de prensa, los voceros explicaron que la determinación es consecuencia de un descontento sostenido y de la percepción de que el sindicato ha abandonado su función principal de defensa laboral. Indicaron que, en su lugar, se han priorizado intereses ajenos a las necesidades de los empleados, lo que ha generado incertidumbre y cuestionamientos sobre la transparencia interna.

CORTESÍA.

Reclamo por transparencia y representación efectiva

María Guadalupe Arreola subrayó que el grupo busca ejercer su derecho a decidir libremente su afiliación, al considerar que la representación actual no garantiza ni ética ni rendición de cuentas. En particular, señalaron la falta de claridad en el manejo de recursos cercanos a los tres millones de pesos , provenientes de cuotas sindicales y aportaciones institucionales que, afirman, pertenecen a los trabajadores.

Los inconformes insistieron en que, pese a su salida, continuarán cumpliendo con sus responsabilidades laborales y defendiendo sus prestaciones. Aseguraron que la pérdida de confianza es el elemento central de su decisión, al considerar que un sindicato debe proteger al trabajador, no convertirse en un obstáculo o en una estructura distante de sus problemáticas.

Finalmente, hicieron un llamado al resto del personal del Congreso de Jalisco a evaluar su situación y a expresar inconformidades sin temor. Plantearon que este movimiento podría ser el inicio de una reorganización basada en la transparencia, el respeto y una representación auténtica de la base laboral.

CORTESÍA.

SV