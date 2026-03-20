IDEFT y colegio de ingenieros civiles impulsan capacitación en Jalisco

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), encabezado por Salvador Cosío Gaona, formalizó un convenio de colaboración con el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, presidido por Mirna Aideé Avilés Mis, con el objetivo de fortalecer la capacitación técnica, la profesionalización y la certificación de competencias en el sector de la construcción.

La alianza busca atender a una amplia comunidad de trabajadores que participan en procesos de edificación, desde ingenieros hasta personal de oficios, reconociendo su papel en el desarrollo de infraestructura y crecimiento urbano en la entidad.

Convenio apuesta por certificación de competencias y formación continua

Durante el acto, Cosío Gaona destacó que este acuerdo no solo se enfoca en las profesiones, sino en todas las personas que contribuyen a la construcción desde distintas áreas, subrayando la importancia de dignificar y formalizar sus habilidades.

En ese contexto, resaltó el programa de Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO), que permite evaluar y certificar conocimientos adquiridos a través de la experiencia, otorgando documentos con validez oficial que amplían las oportunidades laborales.

Por su parte, Avilés Mis señaló que el convenio representa una visión compartida para impulsar la capacitación constante y fortalecer la competitividad del gremio, no solo entre los agremiados, sino también entre quienes colaboran en el sector.

Buscan elevar estándares del sector construcción en Jalisco

La presidenta del Colegio subrayó que contar con certificaciones abre nuevas oportunidades, eleva estándares de calidad y contribuye a transformar el ejercicio profesional tanto en la Zona Metropolitana como en el resto del estado.

Añadió que el organismo mantiene vínculos con colegios similares en otras entidades, lo que permite ampliar el alcance de estas acciones y consolidar alianzas estratégicas como la firmada con el IDEFT.

El convenio también fue suscrito por integrantes del Colegio, entre ellos la vicepresidenta Joanna Edith Arana Hernández y el secretario Omar Mora Montes de Oca, quienes coincidieron en la relevancia de esta colaboración para elevar la especialización del sector.

Esta iniciativa se alinea con la política estatal impulsada por el gobernador Pablo Lemus Navarro y el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, orientada a consolidar la capacitación como motor de desarrollo económico y social en Jalisco.

Con este acuerdo, ambas instituciones buscan fortalecer el capital humano del sector construcción y contribuir a un desarrollo urbano más ordenado y sostenible en la entidad.

YC