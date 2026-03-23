Jalisco: El único requisito que debes cumplir para que no detengan tu auto

Las autoridades del Estado de Jalisco han comenzado a realizar operativos para retirar los automóviles a aquellos conductores que no cumplen con la obligación de cambiar sus placas antiguas.

Esto significa que los automovilistas que no retiren antes del 31 de marzo de 2026 sus placas antiguas, como lo son las tipo ‘Maguey’, ‘Minerva’ o ‘Gota’, podrían ver sus carros retenidos en corralones, al no haber realizado el trámite correspondiente.

Desde comienzos de 2026, los agentes viales de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) han realizado esfuerzos para detectar a quienes aún no cambian sus placas, revisando que cada vehículo cuente con las chapas actualizadas.

Esta medida forma parte de una estrategia estatal para actualizar el padrón vehicular y asegurar que todos los automóviles cuenten con la normativa vigente.

El plazo para regularizar el padrón vehicular, realizando el cambio de placas, vence el martes 31 de marzo de 2026.

Según informan las autoridades del Estado, quienes no cumplan con estas medidas se exponen a que su auto sea retirado de la vía pública y además a sanciones económicas.

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La sanción económica corresponde a un monto de 600 pesos y puede superar los tres mil, ya que se suma el cobro del trámite del cambio de placa.

Placas no vigentes: Sanciones y operativos en Jalisco

Los conductores que no realicen este trámite no solo deben considerar la sanción económica, sino el riesgo de que sus carros, seguramente, sean mandados al corralón.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), esta medida ya ha comenzado a ser implementada en varios puntos, donde personal vehicular verifica su cumplimiento.

El proceso de regularización requiere que los conductores presenten documentación vigente, tal como la identificación oficial, el comprobante de domicilio reciente, factura del automóvil, tarjeta de circulación, placas anteriores y un comprobante de verificación vehicular. Además, es indispensable que el pago del refrendo esté cubierto al día.

Pasos a seguir: ¿Cómo realizar el cambio de placas?

Los pasos para realizar el cambio de placas en Jalisco son sencillos : primero se debe realizar el pago del refrendo, luego la verificación vehicular y, por último, agendar una cita por medio del sitio oficial.

El trámite concluye en las oficinas estatales, donde el propietario o conductor entrega las placas anteriores y obtiene las nuevas.



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