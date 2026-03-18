IDEFT y Red de Centros de Justicia para las Mujeres impulsan autonomía femenina con capacitación

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) y la Red de Centros de Justicia para las Mujeres firmaron un convenio. Este busca fortalecer la autonomía y el desarrollo de las usuarias mediante capacitación y certificación laboral en Jalisco.

El pacto es un paso crucial para la formación, certificación y crecimiento de mujeres . Tendrán acceso a la oferta académica del IDEFT y podrán presentar exámenes para el Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (R.O.C.O.).

La iniciativa se alinea con la visión del gobernador Pablo Lemus Navarro y el secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes. Ambos promueven políticas que fortalecen la formación para el trabajo, impulsando inclusión y bienestar social.

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Empoderamiento y nuevas rutas de vida

Sofía García Mosqueda, coordinadora de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres, resaltó la relevancia del vínculo. Ofrecerá a las mujeres nuevas vías para reconstruir sus vidas, impactando su ámbito profesional y personal.

La colaboración brindará alternativas que contribuyan al desarrollo emocional y espiritual. El IDEFT es un aliado clave, proporcionando herramientas que favorecen la independencia económica de las usuarias.

La Red impulsa estrategias como bazares, que generaron una derrama cercana al millón de pesos el año pasado. Se busca expandir estos espacios y profesionalizar proyectos productivos femeninos, incluyendo la venta en plataformas digitales .

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Capacitación a la medida para la inclusión

Salvador Cosío Gaona, director general del IDEFT, destacó un objetivo central: romper la dependencia económica que enfrentan muchas mujeres. Esto es fundamental para alcanzar su autonomía plena.

La oferta educativa del instituto es amplia y flexible. Permite diseñar cursos personalizados, adaptados a las necesidades de cada región. Así, asegura atención pertinente y eficaz para las comunidades de Jalisco.

Para acceder a los cursos, se requiere nacionalidad mexicana, tener más de 15 años y voluntad de aprender. Estos criterios facilitan la inclusión de personas que no han completado su educación formal.

El IDEFT también podrá certificar al personal de los centros en estándares de Calidad en el Servicio Público . Esto fortalecerá la atención integral ofrecida, como parte de un futuro acuerdo complementario.

El convenio implementará cursos presenciales, en línea e híbridos. Cubrirán habilidades técnicas, desarrollo personal, comunicación y crecimiento. Consolidan un modelo de formación adaptable y accesible para las beneficiarias.

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SV