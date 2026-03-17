IDEFT y Alternativa Gubernamental firman alianza para impulsar capacitación

Con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación y fortalecer las habilidades para el trabajo, el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) firmó un convenio de colaboración con Alternativa Gubernamental, en una estrategia conjunta para llevar capacitación certificada a más sectores de la población.

El acuerdo refuerza la vinculación entre el sector público y la sociedad civil, al contemplar el desarrollo de programas enfocados en la capacitación, certificación y profesionalización, alineados con las necesidades actuales tanto del ámbito productivo como del servicio público.

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Alianza busca ampliar alcance y especialización de la capacitación

Durante la firma, el director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona, destacó que este tipo de convenios forman parte de una estrategia para fortalecer la presencia del instituto en distintos sectores sociales. Señaló que estas alianzas permiten ampliar el acceso a la capacitación, no solo en oficios tradicionales, sino también en áreas de mayor especialización como tecnología, habilidades blandas y formación integral del capital humano.

Por su parte, el director general de Alternativa Gubernamental, Mario Alberto Ramos González, subrayó que el acuerdo representa un paso relevante para su organización, la cual cuenta con más de dos décadas de experiencia en estudios de opinión pública. Explicó que la posibilidad de ofrecer capacitación con certificación oficial contribuirá a fortalecer la confianza de sus clientes, entre los que se encuentran gobiernos municipales y estatales, además de elevar la calidad de sus servicios.

CORTESÍA

Convenio contempla certificaciones, diplomados y nuevos estándares

El director de Técnica Académica del IDEFT, José María Ceballos Cruz, explicó que el convenio permitirá implementar diversas modalidades educativas, como diplomados, trayectorias formativas a la medida y estándares de competencia. Añadió que el instituto trabaja en nuevos esquemas, entre ellos un estándar en Lengua de Señas Mexicana y mecanismos para reconocer habilidades adquiridas a lo largo de la vida.

La iniciativa se enmarca en la estrategia estatal impulsada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y respaldada por el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, orientada a posicionar la capacitación como eje del desarrollo en la entidad.

El convenio contempla la implementación de cursos, talleres y certificaciones, así como actividades de vinculación que buscan fortalecer la empleabilidad, fomentar el autoempleo y mejorar la competitividad de la población jalisciense.

Con esta alianza, el IDEFT apuesta por acercar la formación a más personas, bajo la premisa de que la capacitación continúa siendo una herramienta clave para generar oportunidades y mejorar la calidad de vida.

YC