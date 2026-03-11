La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el Estado de Jalisco, informó del aseguramiento de hidrocarburo robado, así como tomas clandestinas en los municipios de Zapotlanejo, Tala, Degollado y Zapopan.

El primer caso fue reportado en el municipio de Zapotlanejo, donde la FGR en Jalisco abrió una carpeta de investigación por el aseguramiento de petrolífero.

De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Guardia Nacional realizaban recorridos de vigilancia cuando en las inmediaciones del poblado La Mora, perteneciente al municipio antes referido, localizaron varias mangueras y una toma clandestina.

Al hacer una revisión, las autoridades aseguraron varios contenedores y tinacos con aproximadamente 8 mil 390 litros de hidrocarburo, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con la integración de la carpeta de investigación para resolver conforme a derecho corresponda.

Por otro lado, fueron halladas 7 tomas clandestinas : en el primer caso, personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) denunciaron la existencia de 2 tomas clandestinas detectadas en el poliducto Salamanca-Guadalajara, ubicadas en el kilómetro 338+044, en las inmediaciones del Parque Industrial San José del Astillero en Zapopan.

En el segundo hecho, elementos de ambas corporaciones federales localizaron 3 ordeñas clandestinas en el kilómetro 320+406 del poblado de Huaxtla del municipio de Tala.

Por último, fueron localizados dos piquetes al poliducto de Pemex en el kilómetro 110+237 en las inmediaciones del poblado Los Fresnos del municipio de Degollado.

Dicho municipio es el que más ordeñas de combustible tuvo durante el año 2025, según datos de la propia paraestatal petrolera nacional. El Ministerio Público Federal (MPF) continuará con la integración de las carpetas de investigación para resolver conforme a derecho corresponda.

