CRT entrega 170 Distintivos T a nivel internacional

Durante una gira de trabajo por Japón, en el marco de FOODEX 2026, el Consejo Regulador del Tequila A.C. (CRT) entregó en total 13 Distintivos T a establecimientos japoneses que promueven y difunden la Cultura del Tequila con altos estándares de calidad y servicio.

"El Distintivo T es el resultado de un proceso de profesionalización impulsado por el Consejo Regulador del Tequila, capacitación y estándares de servicio para que cada copa represente con dignidad a la Denominación de Origen, para el consumidor significa Tequila certificado, información clara sobre su origen y una experiencia responsable de confianza y seguridad", explicó el presidente del CRT, Aurelio López Rocha, durante su mensaje.

Entre los establecimientos distinguidos se encuentran Inoran y Fonda Mexicana, dos espacios que acercan la cultura mexicana al consumidor en Japón a través de la hospitalidad, gastronomía y el conocimiento del Tequila.

"Como restaurante de gastronomía mexicana, queremos enseñarles a los clientes el significado bien conocido, de dónde viene, de que tiene, la historia y todo, entonces significa mucho para poder explicar a los clientes", expresó la Chef Suzie, del Restaurante Fonda Mexicana.

Cada vez más establecimientos en el mundo se suman al objetivo de cuidar la experiencia del Tequila y resaltar su autenticidad, contribuyendo a que la bebida nacional por excelencia de México se disfrute con respeto, responsabilidad y confianza. Con las recientes entregas en Japón, suman 170 los Distintivos T otorgados a nivel internacional.

El Distintivo T reconoce a hoteles, restaurantes, bares, centros de distribución y consumo que cumplen con altos estándares de calidad en el manejo y servicio del Tequila, con un enfoque en la profesionalización de su capital humano, garantizando así una experiencia confiable y auténtica al consumidor.

