Policías del Estado evitaron un caso de extorsión telefónica o secuestro virtual contra un joven en el municipio de Teocuitatlán de Corona.

Los hechos ocurrieron cuando, en atención a un reporte ciudadano, policías del Estado se trasladaron a la carretera a Teocuitatlán de Corona, a la altura de la colonia Los Gavilanes, donde se solicitó el apoyo para la búsqueda de un adolescente.

En el lugar, familiares del menor extraviado explicaron que habían recibido llamadas telefónicas de presuntos integrantes de un grupo delictivo.

Aparentemente, los hombres extorsionadores les indicaron que el adolescente se encontraba retenido y les exigían cerca de 100 mil pesos a cambio de no causarle daño.

Los familiares señalaron que el menor no respondía llamadas telefónicas, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades estatales para dar con él.

Ante ello, los elementos de la Policía estatal activaron el protocolo de atención ante casos de secuestro virtual para orientar a los parientes y evitar que realizaran algún depósito, además de iniciar un operativo de búsqueda.

Derivado del trabajo de campo, el adolescente de 17 años fue localizado poco después caminando por una brecha que conduce hacia la zona conocida como El Bajío, en las inmediaciones de la colonia Los Gavilanes.

De acuerdo con el testimonio del menor, este habría recibido llamadas telefónicas en las que le indicaron que se ocultara y evitara hablar con sus padres. En tanto, los supuestos secuestradores se comunicaban con los parientes para hacerles creer que lo habían plagiado.

Una vez que le brindaron agua y alimento y le dieron las primeras atenciones, el menor pudo reunirse con su familia para volver a casa a salvo.

EE