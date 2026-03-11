Detienen a dos policías de Ixtlahuacán de los Membrillos por desaparición forzada

Las desapariciones cometidas por policías en Jalisco continúan registrándose. Ahora, la Fiscalía del Estado informó de la detención de dos elementos de la Comisaría de Seguridad del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, por el delito de desaparición forzada de personas.

Se trata de José Francisco “N” y Martín Marcelino “N”, quienes son señalados de cometer el delito ocurrido en noviembre del año pasado.

De acuerdo con las investigaciones, los oficiales municipales trasladaron a un centro de rehabilitación a un hombre que se encontraba privado de su libertad , luego de que civiles lo mantuvieran cautivo en un domicilio particular.

El 3 de noviembre pasado, el hombre víctima fue retenido por un par de civiles en calles de la colonia Capilla del Refugio, en Ixtlahuacán de los Membrillos, a quien presuntamente encontraron con sustancias con características de droga.

Para interrogarlo, lo llevaron a un domicilio donde permaneció hasta la madrugada del día siguiente.

Hasta el lugar se presume que acudieron los elementos municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos para llevarlo a un centro de rehabilitación donde permaneció dos días hasta que fue localizado y liberado en un operativo realizado por la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas.

Tras realizar las investigaciones correspondientes, la Fiscalía estatal reunió los datos de prueba suficientes para solicitar y lograr que se decretara la orden de aprehensión en contra de ambos hombres, para llevarlos ante el juzgado que los requería.

La orden de aprehensión fue cumplimentada el día 10 de marzo, en la localidad de La Purísima del mismo municipio de los hechos.

De acuerdo con la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas, hasta el pasado mes de febrero sumaban 336 servidores públicos investigados y judicializados por el delito de desaparición forzada.

