La Fiscalía General de la República (FGR) informó el hallazgo y aseguramiento de 12 tomas clandestinas de hidrocarburo en distintos municipios del Estado de Jalisco.

El primer hecho fue reportado en el municipio de Zapotlanejo. Personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) hizo del conocimiento del fiscal federal la existencia de seis tomas clandestinas, ubicadas en el kilómetro 216+384, tramo Degollado-Castillo, del poliducto Salamanca-Guadalajara , en las inmediaciones del poblado denominado La Paz, perteneciente al municipio de Zapotlanejo.

El segundo caso fue reportado también por personal de Seguridad Física de Pemex, tras hallar cuatro tomas clandestinas ubicadas en el kilómetro 186+516 del poliducto Salamanca-Guadalajara , correspondientes al municipio de Tototlán.

El tercer caso se trató de dos tomas clandestinas detectadas en el kilómetro 338+000 del poliducto Salamanca-Guadalajara , tramo Castillo-Zapopan, en las inmediaciones de un parque industrial, ubicado en el municipio de Zapopan.

En todos los casos no se reportaron personas detenidas, por lo que lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público federal.

