Oficiales de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara detuvieron a diez personas en cuatro intervenciones distintas en las que se aseguraron cuatro aparentes armas de fuego de diversos calibres luego de los operativos implementados en las colonias San Juan de Dios, Lomas del Paradero, Olímpica y Del Fresno.

Elementos del grupo UREPAZ detuvieron a un hombre de 37 años sobre la calle Fortunato Arce entre Insurgentes y 20 de noviembre en la colonia San Juan de Dios, luego de que los elementos detectaron que contaba con un arma calibre .22. Tras la revisión conforme a protocolo también se le aseguró un cigarrillo de presunta marihuana.

Por otro lado, elementos del escuadrón motorizado Gamas detuvieron a un hombre de 59 años por presuntamente haber amagado a otro con un revolver calibre .38 en la colonia Lomas del Paradero. Los hechos ocurrieron sobre la calle Río Nilo entre Fénix y Anubis.

En otros resultados del grupo Gamas, pero en la colonia Olímpica, se detuvo a un supuesto repartidor de plataforma por portar una pistola calibre.24 el cruce de Fernando Méndez Velázquez.

Por último, en la colonia del Fresno, Policías de Guadalajara detuvieron a varios sujetos que viajaban en una camioneta y se les aseguró un arma de fuego tipo Canik con 16 cartuchos útiles. Los detenidos fueron identificados como César Alfonso "N" de 37 años, Ramón "N" de 59, César Alejandro "N" de 26, David "N" de 29, Christofer Kevin "N" de 23, Rogelio "N" de 23 y un menor de 17 años.

Las armas y los sujetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación legal.

