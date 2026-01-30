La diputada federal de Morena por Jalisco, Merilyn Gómez Pozos, anunció la conformación de un observatorio que se encargue de vigilar el servicio de transporte para mejorarlo antes de que se autoricen incrementos en las tarifas.

Dicho observatorio estaría conformado por ciudadanos y organizaciones civiles, usuarios del transporte, estudiantes, así como representantes de universidades y especialistas en la materia.

"Vamos a estar revisando en qué se está gastando este tarifazo, cómo mejoran las condiciones del transporte público, la opinión de los ciudadanos es bien importante, ellos tienen que formar parte de este observatorio".

Mery Gómez Pozos pidió al gobierno de Jalisco apoyar de verdad a la ciudadanía mediante un subsidio universal —como ocurre en la CDMX con tarifa de 5 pesos para todos los usuarios— y no condicionado al uso de una tarjeta donde se comprometen sus datos.

"Pedirle al gobernador que si se quiere hacer el salvador, pues que sea un subsidio al transporte como sucede en otras partes como en Ciudad de México. En Ciudad de México, tu paras y pagas un boleto de cinco pesos del Metro, seas extranjero, seas de donde seas, está subsidiado, sí, pero que sea un subsidio universal".

En otros temas, la legisladora morenista criticó el reciente el viaje de turismo político a España efectuado por el gobernador Pablo Lemus con más de 20 funcionarios, alcaldes, entre otros, por lo que se exigirá la puntual clarificación de los gastos de la numerosa comitiva.

Finalmente se refirió al presupuesto con motivo de las obras de cara a la Copa Mundial de 2026, al señalar que, por ejemplo, en la glorieta Minerva, de 48 millones de pesos, el gasto pasó a 70 millones, misma situación que ocurre en otras obras como la Plaza de la Liberación y el llamado Parque Rojo.

AO

