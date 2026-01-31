Tlajomulco fortalece la autonomía económica de las mujeres

Tlajomulco fue sede del primer bazar Em-poder-arte, una iniciativa del Gobierno de Jalisco para reconocer y fortalecer a mujeres emprendedoras, integrantes de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres. El objetivo principal es impulsar su autonomía económica y mejorar la calidad de vida de ellas y sus familias.

El evento se realizó en la explanada del Centro Administrativo Tlajomulco (CAT) y fue encabezado por la Síndica Municipal, Thania Morales, en representación del presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, así como por Sofía García, titular de la Coordinación de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres.

Morales destacó que el acceso a oportunidades económicas es clave para prevenir la violencia y generar bienestar duradero. Señaló que el fortalecimiento emocional y psicológico es tan importante como el impulso al emprendimiento, enfatizando que los bazares pueden convertirse en una puerta de acceso para que las mujeres se conviertan en proveedoras de sus hogares y rompan ciclos de violencia.

Por su parte, García indicó que Em-poder-arte marca el inicio formal de los bazares de emprendimiento de la red, reconociendo a Tlajomulco como aliado en la prevención de violencias contra las mujeres. Destacó que la certeza económica es decisiva para garantizar una vida libre de agresiones y el bienestar de las hijas e hijos.