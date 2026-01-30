Gobierno de Jalisco anuncia cambios en el gabinete

El Gobierno de Jalisco dio a conocer esta mañana diez movimientos en el gabinete Estatal mediante cuales dijo busca optimizar el trabajo de la administración pública y los resultados para la ciudadanía de la entidad.

A partir del 1 de febrero, Fanny Guadalupe Valdivia Márquez, ocupará la titularidad de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), en sustitución de Horacio Fernández Castillo, quien ha decidido dejar la función pública para dedicar tiempo completo a sus actividades empresariales.

Horacio Fernández continuará con aportaciones al proyecto del Gobernador, Pablo Lemus Navarro, como asesor y consejero externo, una actividad que desempeñará de forma honorífica y sin percibir remuneración económica.

Ricardo Rodríguez Jiménez, ocupará la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SICyT, cargo que desempeñaba Fanny Guadalupe Valdivia Márquez.

Sergio Barrera Sepúlveda, ocupará la Coordinación de Relaciones Públicas del Gobierno del Estado, y Lilian Rizk Rodríguez se desempeñará al frente de la Dirección de Asuntos Internacionales del Gobierno Estatal.

Luis Fernando Morales Villarreal, ocupará la Dirección del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (Ineejad), mientras que Álvaro de Jesús Buenrostro Castro, llegará a la Dirección General del Registro Civil del Gobierno de Jalisco.

Nora Alejandra Martín Galindo, ocupará la Dirección de la Promotora del Financiamiento para el Desarrollo de Jalisco (Projal), y Carlos Arias Madrid llega a la Jefatura del Servicio Estatal Tributario de Jalisco.

Antonio Martín del Campo Sáenz, es el nuevo titular de la Agencia de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara (AMIM), responsable también del Sistema Mi Bici.

Salvador Álvarez García, ocupará la dirección del Colegio de Estudios Tecnológicos y Científicos de Jalisco (CECyTEJ).

