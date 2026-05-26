El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer este 26 de mayo que el desempleo en México presentó un ligero aumento durante el primer trimestre del año, en contraste con los datos presentados en 2025. Por otro lado, el organismo autónomo compartió que la población ocupada creció . Aquí los detalles.

Desempleo y ocupación

La tasa de desempleo en México ascendió a un 2.6 % de la Población Económicamente Activa (PEA) , un dato levemente mayor al 2.5 % del mismo periodo de 2025, según el Inegi.

"En el trimestre de enero a marzo, la población desocupada sumó 1.6 millones de personas, cantidad que representó una tasa de desocupación (TD) de 2.6 % de la PEA, porcentaje mayor al del mismo trimestre de 2025", indicó el organismo autónomo en su reporte.

La PEA totalizó 61.1 millones de personas, un alza de 622 mil frente al mismo lapso de 2025, mientras que la población ocupada creció en 552 mil, hasta los 59.6 millones de personas .

El principal aumento interanual de empleos se concentró en los servicios, con una subida de 207 mil personas, seguido por:

Comercio | 91 mil

Manufacturas | 90 mil

Restaurantes y servicios | 58 mil

Servicios sociales | 32 mil

Por otro lado, 3.9 millones de personas estuvieron subocupadas, es decir, que reportaron tener la necesidad y voluntad de trabajar más horas.

Sectores y género

Por género, el 74 % de los hombres están en el mercado laboral frente al 45.2 % de las mujeres .

Por sector, el instituto detalló que el 10.3 % del total de trabajadores están en actividades primarias , el 24.7 % en secundarias o industriales , y el 64.4 % en terciarias o servicios . El restante 0.7 % no especificó su actividad.

Por regiones, los estados que durante el primer trimestre de 2026 tuvieron las tasas de desocupación más altas fueron Ciudad de México (4 %), Tabasco (3.5 %), Coahuila (3.4 %) y Durango (3.2 %) .

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que creció al 0.6 % en el primer trimestre de 2026, pese a la incertidumbre por la guerra comercial desatada por Estados Unidos y tras el crecimiento del 0.6 % del PIB en 2025.

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FF