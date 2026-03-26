Hallan nuevo call center pirata en Guadalajara, ahora en San Andrés

Este jueves 26 de marzo, en rueda de prensa semanal, el fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, dio a conocer el hallazgo de un call center apócrifo, en una finca ubicada en la colonia San Andrés, en Guadalajara.

Call center fue denunciado de manera anónima

Señaló que el centro telefónico fue ubicado a partir de una denuncia anónima hecha llegar a los números de emergencia del Estado, a partir de lo cual se comenzó una investigación cuyas pruebas fueron presentadas ante un juez para obtener una orden de cateo, la misma que le fue conferida a la Fiscalía de Jalisco.

Así, los agentes de la dependencia estatal se trasladaron al domicilio, ubicado en la calle Jose María Verea, donde encontraron indicios diversos, como teléfonos, tarjetas con chip, tarjetas y chips, diademas con micrófono, módem, libretas con números telefónicos y nombres de personas.

Se detuvieron cinco personas, entre ellas dos menores de edad

Ahí, los agentes lograron la detención de cinco personas, entre ellas dos menores de edad y una mujer, quienes de hecho ofrecieron dinero a los elementos para evitar su detención.

Al parecer, era un call center, donde varias personas hacían llamadas telefónicas haciéndose pasar por, al parecer, empleados bancarios, pidiéndoles información, ofreciéndoles distintos servicios.

"Y desde luego, pues con el ánimo de evitar que se lleven a cabo este tipo de fraudes, en este lugar se tuvieron a 5 personas, de las cuales 2 de ellos son menores de edad y una femenina", señaló el fiscal respecto de este sitio.

Las cinco personas ya fueron puestas a disposición del Ministerio Público para que se encargue de las averiguaciones complementarias correspondientes en busca de su vinculación a proceso.

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Autoridades insisten a ciudadanía en ignorar estas llamadas

“En este caso, insistimos a la ciudadanía que no proporcionen información ante este tipo de llamadas". "Los bancos no te piden información, porque suponen que ya la tienen”. "Desde luego, es una forma de enganchar a la gente, de pedir información y, posteriormente, pues hacer los fraudes telefónicos", recordó González de los Santos a manera de prevención.

Ante este tipo de situaciones, el Estado de Jalisco pone a disposición de la ciudadanía el número 089 para denuncias anónimas relacionadas con fraudes y extorsiones.

Fue en enero de 2025 cuando la Fiscalía de Jalisco dio a conocer el hallazgo de otro call center pirata, esa vez en la colonia Medrano, donde se aseguraron objetos como los mencionados, que habrían sido utilizados como herramientas para cometer fraudes a través de llamadas telefónicas.

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