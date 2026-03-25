El Parque Revolución, mejor conocido como “Parque Rojo”, ha sido reabierto tras su remodelación. El objetivo de su restauración era hacer de este lugar un punto de encuentro para que niñas, niños, jóvenes y familias disfruten de las áreas verdes y de recreación.

Además de destacar por ser un amplio espacio para pasar las tardes disfrutando de la sombra de los árboles o comer una deliciosa nieve de garrafa de los puestos aledaños, hay ciertos lugares alrededor que puedes visitar con amigos, pareja o familia.

A continuación te dejamos una lista de cuáles.

Vía Recreactiva los domingos

Todos los domingos la Vía Recreativa está disponible para las y los tapatíos. Esta ruta que pasa por Av. Juárez y Federalismo, justo en el punto donde se encuentra el Parque Revolución, es ideal para ir a andar en bici, patines o simplemente caminar.

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Asimismo, puedes aprovechar algunas actividades para toda la familia que se llevan a cabo ese día en el Parque Revolución.

Deléitate con los famosos churros "La Bombilla"

Vigente desde 1952, es una tradicional cafetería en Guadalajara que destaca por sus deliciosos churros y chocolate caliente; asimismo, venden malteadas, churros con helado y otros antojos. Uno de los lugares ideales para pasar una linda tarde de charla en compañía.

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Exconvento del Carmen

A unas calles del parque “Rojo" puedes encontrar el Exconvento del Carmen; era un claustro de varones anexo al Templo del Carmen. Fue fundado entre 1687 y 1690 en las afueras de Guadalajara por la Orden de los Carmelitos Descalzos.

Actualmente, algunas de sus áreas se usan como auditorios para eventos culturales y sociales, además de obras teatrales y exposiciones temporales.

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Visita el Templo Expiatorio

Ubicado en Manuel López Cotilla 935, cerca del Parque Revolución, es considerado como la máxima obra de estilo neogótico de México. En el Templo Expiatorio se pueden apreciar 3 impresionantes naves con un claro estilo neogótico italiano por fuera y francés al interior.

Su construcción inició en 1897 y fue inaugurado hasta 1931.

A los alrededores hay diversos puestos de deliciosos antojitos que puedes disfrutar.

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El Parque Revolución es una de las mejores opciones para pasar con la familia o amigos. ¡Aprovéchalo!

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