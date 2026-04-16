IDEFT fortalece la calidad turística en Puerto Vallarta con capacitación en el manejo higiénico de alimentos

El plantel Puerto Vallarta I del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), encabezado por Salvador Cosío Gaona, llevó a cabo la clausura del curso Manejo Higiénico de los Alimentos , impartido al personal del restaurante Monkey Business, perteneciente a la empresa Gorila Rock S.A. de C.V.

Durante esta capacitación, los participantes concluyeron su proceso formativo: adquirieron y reforzaron conocimientos fundamentales en materia de seguridad alimentaria, buenas prácticas de higiene y calidad en el servicio , elementos clave para garantizar experiencias seguras y satisfactorias a visitantes y comensales.

En un destino de alta vocación turística como Puerto Vallarta, la formación en manejo higiénico de alimentos no solo es una herramienta técnica, sino una garantía de confianza para quienes visitan este destino . La profesionalización del personal en restaurantes y establecimientos de alimentos se traduce en mejores estándares, mayor competitividad y una imagen sólida del destino a nivel nacional e internacional.

La calidad del servicio es clave en el turismo de Puerto Vallarta

El director del plantel, Francisco Javier Bravo Carbajal, reconoció que la capacitación continua es un pilar esencial en destinos turísticos como Puerto Vallarta, donde la excelencia en el servicio impacta directamente en la competitividad y reputación del destino.

Subrayó que este tipo de acciones responden a la visión del director general del IDEFT de impulsar la formación en sectores estratégicos como el turismo , con la finalidad de contribuir al desarrollo económico regional y a la generación de mejores oportunidades laborales .

Asimismo, estas iniciativas se encuentran alineadas con el impulso del gobernador del estado, Pablo Lemus, y con la política educativa encabezada por el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, presidente de la Junta Directiva del Instituto. Ellos han reiterado la importancia de fortalecer la capacitación para elevar la calidad de los servicios en Jalisco .

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FF