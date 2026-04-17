Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 17 de abril de 2026

El clima en Chapala para este viernes 17 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Según se informó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 8 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 22%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Viernes 24 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

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